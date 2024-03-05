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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Власти Уфы доложили о работах на Шакшинском мосту

Летом Шакшинский мост в Уфе закроют

5 марта 2024, 16:25
Фото: Мэрия Уфы

Власти Уфы доложили о работах на Шакшинском мосту

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе доложил о ремонте Шакшинского моста. В августе текущего года его придется перекрыть.

Проект включает работы с массивными частями всех опор. На сегодняшний день они завершены на 30%. После потепления подрядчик продолжит заниматься бетонными конструкциями.

Также нужно заменить балочные конструкции общим весом полторы тысячи тонны. Сейчас эти работы ведутся на одной половине моста, где закрыто движение автомобилей. Доступным участок станет для водителей в июне этого года.

После такие же ограничения ожидаются на второй части конструкции. Ориентировочно в августе для проведения сварочных работ потребуется полностью перекрыть движение на продолжительное время. В это время будут работать паромная переправа и Восточный выезд.

Закончить полностью ремонт нужно до февраля 2025 года. Мостостроители верят, что сроки сдвинутся на несколько месяцев раньше.

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#Уфа#Ограничение движения#Ремонт#Шакшинский мост#Марина Шорина
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