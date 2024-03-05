Instagram*, YouTube, Facebook*: что еще «сломалось» в Башкирии

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Согласно иностранному сервису DownDetector, проблемы наблюдаются также в работе YouTube, Google Play, X и WhatsApp*. Волна сбоев зафиксирована после 18 часов вечера по московскому времени.
Страницы пользователей перестали загружаться. На проблемы указали более 30 тысяч владельцев аккаунтов в «запрещенграмме». Они фиксируются по всему миру. Прогрузить приложение YouTube не смогли сотни человек в России.
Сегодня вечером жители Башкирии заметили проблемы в работе приложения «Тинькофф». У них не открывались даже главные страницы банка. Сбой обещали устранить в короткие сроки.
* — Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская организация