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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Пользователи Instagram* сообщили о сбоях

Instagram*, YouTube, Facebook*: что еще «сломалось» в Башкирии

5 марта 2024, 16:09
Фото: 1MI

Пользователи Instagram* сообщили о сбоях

Пользователи соцсетей сообщают о массовом сбое у продуктов компании Meta*. Принадлежащие ей Facebook* и Instagram* перестали работать у жителей Башкирии.

Согласно иностранному сервису DownDetector, проблемы наблюдаются также в работе YouTube, Google Play, X и WhatsApp*. Волна сбоев зафиксирована после 18 часов вечера по московскому времени.

Страницы пользователей перестали загружаться. На проблемы указали более 30 тысяч владельцев аккаунтов в «запрещенграмме». Они фиксируются по всему миру. Прогрузить приложение YouTube не смогли сотни человек в России.

Фото: DownDetector

Сегодня вечером жители Башкирии заметили проблемы в работе приложения «Тинькофф». У них не открывались даже главные страницы банка. Сбой обещали устранить в короткие сроки.

* — Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская организация

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