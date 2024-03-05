ГИБДД: Нарушения, которые лишат водителя денег или прав

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Как пишет Pravda, ссылаясь на беседу инспектора ГИБДД с журналистами портала njcar.ru, многие автовладельцы берут в машину предметы и субстанции, которые перевозить строго запрещено. Чтобы не столкнуться с неприятностями, лучше увидеть этот список сейчас.
Обнаружение в авто туш животных может привести к открытию в отношении владельца машины уголовного производства и штрафам до 150 тысяч рублей. Причем речь не только о диких животных, но и о свиных тушах с рынка: чтобы избежать неприятностей, при их перевозке надо иметь с собой документы о происхождении груза.
Перевоз без документов ценных осетровых рыб карается штрафом до полумиллиона рублей.
Елка или дрова в багажнике, оказавшиеся там без специального разрешения, обойдутся автолюбителю в несколько тысяч рублей. Возить металлолом можно, но главное, чтобы это не были канализационные люки и мотки проволоки.
По законодательству, перевозить алкоголь можно лишь в объеме, не превышающем 10 литров немаркированного напитка на человека, иначе — штраф до пяти тысяч рублей.
Также полезно помнить, что негабаритными в ГИБДД считают не только предметы, чей размер превышает габариты транспортного средства, но и тяжелые грузы. Наказание предусмотрено за перегрузку, предметы, торчащие из багажника или отсутствие знака «Крупногабаритный груз». При этих нарушениях можно потерять права на несколько месяцев и лишиться двух тысяч рублей.