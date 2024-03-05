ГИБДД: Нарушения, которые лишат водителя денег или прав

Обнаружение в авто туш животных может привести к открытию в отношении владельца машины уголовного производства и штрафам до 150 тысяч рублей. Причем речь не только о диких животных, но и о свиных тушах с рынка: чтобы избежать неприятностей, при их перевозке надо иметь с собой документы о происхождении груза.