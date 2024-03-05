Буцаев: РЭО разъяснил новые правила РОП 2200 российским компаниям

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Этот механизм уже вступил в законную силу, одно из просветительских мероприятий по этой теме прошло на площадке конференции Creon Group 1 марта.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что их эксперты уже провели десятки совещаний, на которых дали разъяснения по новой системе РОП для предприятий, занимающихся производством или импортом товаров и упаковки, утилизацией отходов, а также для представителей органов власти. Он отметил, что реализация РОП необходима для реформирования отрасли по обращению с отходами и развития циклической экономики в России
Специалисты РЭО на совещаниях с бизнесом рассказали, какие товары подлежат утилизации по РОП, какие стандарты утилизации существуют, размеры экологического сбора, коэффициенты и процесс конвертации отходов в товары.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов объяснил, что конвертер необходим для понимания производителями того, какие товары можно выпускать из их вторсырья. Он отметил интерес бизнеса к обучающим мероприятиям РЭО. В свою очередь компания старается давать исчерпывающие ответы на вопросы предпринимателей и разъяснять все нюансы новой системы РОП.
На встречах также обсуждалась ответственность за утилизацию упаковки и создание реестра предприятий-утилизаторов. Этот реестр формирует Росприроднадзор, и компании, которые хотят принять участие в РОП, должны в нем состоять. Проверки предприятий на соответствие требованиям осуществляет РЭО непосредственно на территории производителя.
Также отмечается, что Российский экологический оператор принял участие в XX профильной конференции «ПЭТФ» в Москве 1 марта, где также были даны разъяснения по новым правилам РОП. Организатор мероприятия — Creon Group.