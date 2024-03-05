Буцаев: РЭО разъяснил новые правила РОП 2200 российским компаниям

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что их эксперты уже провели десятки совещаний, на которых дали разъяснения по новой системе РОП для предприятий, занимающихся производством или импортом товаров и упаковки, утилизацией отходов, а также для представителей органов власти. Он отметил, что реализация РОП необходима для реформирования отрасли по обращению с отходами и развития циклической экономики в России