«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году

Напомним, в послании Федеральному собранию 29 февраля Президент России Владимир Путин поставил задачу в целом по стране вдвое сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Принимая во внимание, что более половины загрязнения воздуха в городах составляют автомобильные выхлопы, переход на более экологичные виды топлива является реальным инструментом по снижению общего объёма вредных выбросов в атмосферу. Поэтому увеличение производства топлива Евро-5 и «Евро-6» является существенным вкладом в защиту окружающей среды, поскольку минимизирует воздействие автотранспорта на воздушную среду и улучшает экологическую обстановку, что особенно актуально в крупных городах.