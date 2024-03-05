«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Еще в 2012 году «Башнефть» в числе первых в России начала производство и продажу автомобильного бензина экостандарта Евро-5 на своих АЗС. Переход на этот бензин позволил уменьшить воздействие выхлопных газов машин на атмосферный воздух.
Также в 2018 году «Башнефть» первой в стране освоила промышленное производство автомобильного бензина АИ-95 «Евро-6», разработанного специалистами «Роснефти». Его стендовые испытания показали снижение показателей токсичности (концентрации СО, СН и NOx) отработавших газов по сравнению с Евро-5.
В 2019 году «Башнефть» начала промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии. В этом топливе — увеличенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений. Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, АИ-100 обладает повышенными экологическими показателями.
В целом за 10 лет выпуск Евро-5 и «Евро-6» вырос втрое, а суммарный объем производства этих бензинов с 2012 года превысил 40,3 млн тонн. Эти высококачественные бензины, произведенные на НПЗ «Башнефти», реализуются в собственной розничной сети башкирской компании (540 фирменных АЗС в 14 регионах страны), а также крупным и мелким оптом.
Напомним, в послании Федеральному собранию 29 февраля Президент России Владимир Путин поставил задачу в целом по стране вдвое сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Принимая во внимание, что более половины загрязнения воздуха в городах составляют автомобильные выхлопы, переход на более экологичные виды топлива является реальным инструментом по снижению общего объёма вредных выбросов в атмосферу. Поэтому увеличение производства топлива Евро-5 и «Евро-6» является существенным вкладом в защиту окружающей среды, поскольку минимизирует воздействие автотранспорта на воздушную среду и улучшает экологическую обстановку, что особенно актуально в крупных городах.