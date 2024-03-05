Автослесарь и разведчик из Башкирии погиб на СВО в 40 лет

Как сообщает районная газета «Дружба», Евгений Александров родился 16 июля 1983 года в деревне Малонакаряково. Окончив местную среднюю школу, он поступил в профессиональное училище №102 города Бирск. Там он получил специальности водителя и старшего автослесаря. С 2001 по 2002 годы он служил пограничником, в 2003 году — в Чеченской республике. Как отмечает издание «Дружба», Евгений Александров в молодости занимался спортом, был членом школьной сборной по волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису и лыжным гонкам. Также он участвовал в деятельности военно-патриотического клуба «Десантник». Также он принимал участие в школьной самодеятельности.