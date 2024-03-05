mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО

Автослесарь и разведчик из Башкирии погиб на СВО в 40 лет

5 марта 2024, 10:14
Фото: 1MI

В Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО

В школьные годы Евгений Александров занимался волейболом, играл в Деда Мороза в школьной сценке, участвовал в туристических выездах.

В Мишкинском районе в последний путь проводили Евгения Александрова, погибшего на СВО. Об этом сообщила районная администрация.

Как сообщает районная газета «Дружба», Евгений Александров родился 16 июля 1983 года в деревне Малонакаряково. Окончив местную среднюю школу, он поступил в профессиональное училище №102 города Бирск. Там он получил специальности водителя и старшего автослесаря. С 2001 по 2002 годы он служил пограничником, в 2003 году — в Чеченской республике. Как отмечает издание «Дружба», Евгений Александров в молодости занимался спортом, был членом школьной сборной по волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису и лыжным гонкам. Также он участвовал в деятельности военно-патриотического клуба «Десантник». Также он принимал участие в школьной самодеятельности.

Осенью 2022 года его настигла СВО. 25 октября его призвали по мобилизации в ряды ВС РФ. На фронте он служил разведчиком разведывательной роты. 29 февраля 2024 года он погиб. Похоронили мужчину на малой родине.

В прошлом месяце в Мишкинском районе похоронили мобилизованного из деревни Митряево.

Не дожил до 24: в Башкирии похоронили мобилизованного стрелка, погибшего на СВО
Узнать подробнее
#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Мишкинский район
Подпишитесь
В Башкирии уточнили цены на посещение природных парков
Сегодня, 04:48
Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера
Сегодня, 10:46
Команда из Башкирии заняла третье место на соревнованиях по конькобежному спорту
Сегодня, 04:35
Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»
Вчера, 06:55
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Сегодня, 05:22