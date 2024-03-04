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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Уфе женщина торговала продуктами и насваем

В Уфе женщина торговала продуктами и насваем

4 марта 2024, 15:12
Фото: МВД по Уфе
В Уфе задержали 48-летнюю женщину, торговавшую насваем в продуктовой лавке. Полиция забрала оттуда 25 кг запрещенных веществ. Подробности раскрыли в управлении МВД России по столице РБ.

Правоохранители узнали о незаконной торговле после звонка очевидцев. Они заявили, что кроме овощей и фруктов в Уфе реализуют запрещенные вещества. Их могут якобы приобрести и несовершеннолетние.

При проверке информация подтвердилась. Полицейские изъяли насвай, расфасованный в полиэтиленовые пакеты и бутылки. На продавца составили протокол об административном нарушении.

Напомним, в прошлом году отец и сын устроились курьерами-закладчиками в магазине по продаже наркотиков, они раскладывали товар по Уфе. В результате они получили наказание в виде лишения свободы на 12 и 13 лет в колонии строгого режима и штрафы на полмиллиона.

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#Общество#Уфа#Наркотики#Мвд#Марина Шорина
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