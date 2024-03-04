В Уфе женщина торговала продуктами и насваем

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Правоохранители узнали о незаконной торговле после звонка очевидцев. Они заявили, что кроме овощей и фруктов в Уфе реализуют запрещенные вещества. Их могут якобы приобрести и несовершеннолетние.
При проверке информация подтвердилась. Полицейские изъяли насвай, расфасованный в полиэтиленовые пакеты и бутылки. На продавца составили протокол об административном нарушении.
Напомним, в прошлом году отец и сын устроились курьерами-закладчиками в магазине по продаже наркотиков, они раскладывали товар по Уфе. В результате они получили наказание в виде лишения свободы на 12 и 13 лет в колонии строгого режима и штрафы на полмиллиона.