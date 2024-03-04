В Уфе женщина торговала продуктами и насваем

Напомним, в прошлом году отец и сын устроились курьерами-закладчиками в магазине по продаже наркотиков, они раскладывали товар по Уфе. В результате они получили наказание в виде лишения свободы на 12 и 13 лет в колонии строгого режима и штрафы на полмиллиона.