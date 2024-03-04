В Уфе молодой водитель терроризировал жильцов громкой музыкой по ночам

В столице Башкирии 18-летнего уфимца, водившего без прав, привлекли к ответственности. Как сообщает ГИБДД, на молодого человека правоохранительные органы вышли после жалоб в чат-бот Госавтоинспекции: местные жители утверждали, что водитель ежедневно громко включал музыку под окнами многоквартирного дома, продолжалось это и в ночное время.