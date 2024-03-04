В Уфе молодой водитель терроризировал жильцов громкой музыкой по ночам

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В столице Башкирии 18-летнего уфимца, водившего без прав, привлекли к ответственности. Как сообщает ГИБДД, на молодого человека правоохранительные органы вышли после жалоб в чат-бот Госавтоинспекции: местные жители утверждали, что водитель ежедневно громко включал музыку под окнами многоквартирного дома, продолжалось это и в ночное время.
«Он уже своими выходками надоел. Глушитель орет, музыка на полную и так каждый день, особенно в ночное время суток», — гласит обращение жильца.
На молодого человека составили протокол за управление автомобилем без прав. «Восьмерку» нарушителя увезли на штрафстоянку.