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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Уфимцы помогли задержать злостного нарушителя без водительских прав

В Уфе молодой водитель терроризировал жильцов громкой музыкой по ночам

4 марта 2024, 06:44
Фото: ГИБДД

Уфимцы помогли задержать злостного нарушителя без водительских прав

Молодой человек не давал спать целому дому.

В столице Башкирии 18-летнего уфимца, водившего без прав, привлекли к ответственности. Как сообщает ГИБДД, на молодого человека правоохранительные органы вышли после жалоб в чат-бот Госавтоинспекции: местные жители утверждали, что водитель ежедневно громко включал музыку под окнами многоквартирного дома, продолжалось это и в ночное время.

«Он уже своими выходками надоел. Глушитель орет, музыка на полную и так каждый день, особенно в ночное время суток», — гласит обращение жильца.

На молодого человека составили протокол за управление автомобилем без прав. «Восьмерку» нарушителя увезли на штрафстоянку.

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#Общество#Уфа#ГИБДД#Жалобы#Новости Башкирии#Транспорт#Госавтоинспекция
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