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Уфимцев бесят дрифтеры

Уфимцев бесят дрифтеры

4 марта 2024, 16:39
Фото: ГИБДД по Уфе
В Уфе местные жители переживают за свою безопасность на дорогах из-за дрифтующего водителя ВАЗ-2115. Его заметили в Демском районе столицы республики. Об этом пишет портал «ЮТВ».

Молодой человек устраивал управляемые заносы и снимал все происходящее. Нарушения ПДД очень пугали горожан, которые не хотели выходить на проезжую часть из-за невнимательного водителя.

В уфимской Госавтоинспекции заявили, что из-за обращения в соцсетях им удалось найти нарушителя. Его ВАЗ катался на улице Ленина и устраивал дрифт на оживленной дороге. Сотрудники ДПС остановили отечественную машину на пересечении улиц Комсомольской и 50 лет СССР.

Оказалось, что за рулем был 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Транспортное средство не зарегистрировано и принадлежит ему. Мальчик заявил, что заносы устраивал его старший друг.

В результате на товарищей завели материалы. Транспортное средство отправлено на штрафстоянку. Молодые люди обещали не повторять своих деяний.

В последнее время в Уфе выросла активность дрифтеров на улицах. Однако их успевают поймать правоохранительные органы. Одному из них придется заплатить сотни тысяч рублей за ремонт BMW.

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#Общество#Уфа#ГИБДД#Машины#ПДД#Марина Шорина
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