Уфимцев бесят дрифтеры

В уфимской Госавтоинспекции заявили, что из-за обращения в соцсетях им удалось найти нарушителя. Его ВАЗ катался на улице Ленина и устраивал дрифт на оживленной дороге. Сотрудники ДПС остановили отечественную машину на пересечении улиц Комсомольской и 50 лет СССР.