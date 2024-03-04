Уфимцев бесят дрифтеры

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Молодой человек устраивал управляемые заносы и снимал все происходящее. Нарушения ПДД очень пугали горожан, которые не хотели выходить на проезжую часть из-за невнимательного водителя.
В уфимской Госавтоинспекции заявили, что из-за обращения в соцсетях им удалось найти нарушителя. Его ВАЗ катался на улице Ленина и устраивал дрифт на оживленной дороге. Сотрудники ДПС остановили отечественную машину на пересечении улиц Комсомольской и 50 лет СССР.
Оказалось, что за рулем был 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Транспортное средство не зарегистрировано и принадлежит ему. Мальчик заявил, что заносы устраивал его старший друг.
В результате на товарищей завели материалы. Транспортное средство отправлено на штрафстоянку. Молодые люди обещали не повторять своих деяний.
В последнее время в Уфе выросла активность дрифтеров на улицах. Однако их успевают поймать правоохранительные органы. Одному из них придется заплатить сотни тысяч рублей за ремонт BMW.