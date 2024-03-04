Уфимскому бизнесмену назначили штраф, но платить его не нужно

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Сегодня, 4 марта, Рафис Набиев вынес решение по делу о преднамеренном банкротстве нескольких предприятий. Установлено, что подозреваемый отчуждал движимое имущество для избежания наложения на него взысканий. Общая сумма задолженностей превышала 35,8 млн рублей.
Суд пришел к выводу, что действия бизнесмена нужно квалифицировать как неправомерные действия при банкротстве. За это Галязову назначили штраф в 400 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности преступления наказание отменили.
За мошенничество мужчину оправдали. В суде решили, что в его деяниях не было состава преступлений.
Гилязов руководил ООО «Р-Транс» и заключил договор с другой коммерческой организацией, запросив в долг 1,3 млн рублей. Его он так и не погасил. После фирма взяла еще средств, но исход выбрала такой же.