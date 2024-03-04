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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Бизнесмена из Уфы оправдали за мошенничество

Уфимскому бизнесмену назначили штраф, но платить его не нужно

4 марта 2024, 13:53
Фото: 1MI

Бизнесмена из Уфы оправдали за мошенничество

В Кировском районном суде Уфы рассмотрели уголовное дело против бизнесмена Руслана Гилязова. Ему вменяли мошенничество и преднамеренное банкротство.

Сегодня, 4 марта, Рафис Набиев вынес решение по делу о преднамеренном банкротстве нескольких предприятий. Установлено, что подозреваемый отчуждал движимое имущество для избежания наложения на него взысканий. Общая сумма задолженностей превышала 35,8 млн рублей.

Суд пришел к выводу, что действия бизнесмена нужно квалифицировать как неправомерные действия при банкротстве. За это Галязову назначили штраф в 400 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности преступления наказание отменили.

За мошенничество мужчину оправдали. В суде решили, что в его деяниях не было состава преступлений.

Гилязов руководил ООО «Р-Транс» и заключил договор с другой коммерческой организацией, запросив в долг 1,3 млн рублей. Его он так и не погасил. После фирма взяла еще средств, но исход выбрала такой же.

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#Общество#Бизнес#Уфа#Мошенничество#Банкротство#Кировский районный суд#Марина Шорина
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