Традиционное совещание с Хабировым отменили

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Чиновники не собирались на традиционном совещании, которое запланировали на полдень. Дополнительную информацию по нему обещали сообщить позднее.
При этом о причинах отмены совещания не говорилось. Предположительно, это может быть связано с отъездом одного из членов президиума.
На прошлом совещании Хабиров признал сложности в сдерживании цен на жилье. Он потребовал не сбавлять темпы строительства, чтобы стабилизировать ситуацию.