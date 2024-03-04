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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Башкирии отменили оперативное совещание с Хабировым

Традиционное совещание с Хабировым отменили

4 марта 2024, 13:32
Фото: 1MI

В Башкирии отменили оперативное совещание с Хабировым

В Башкортостане сегодня, 4 марта, не проводили оперативное совещание в правительстве. В нем должен был принимать участие глава региона Радий Хабиров.

Чиновники не собирались на традиционном совещании, которое запланировали на полдень. Дополнительную информацию по нему обещали сообщить позднее.

При этом о причинах отмены совещания не говорилось. Предположительно, это может быть связано с отъездом одного из членов президиума.

На прошлом совещании Хабиров признал сложности в сдерживании цен на жилье. Он потребовал не сбавлять темпы строительства, чтобы стабилизировать ситуацию.

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#Общество#Башкортостан#Правительство Башкирии#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович#Оперативное совещание#Марина Шорина
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