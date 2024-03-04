При посещении бани следует учитывать ряд правил

Во-первых, ограничьте количество косметических средств. Не перегружайте кожу и волосы слишком множеством продуктов, особенно после парения, когда поры раскрываются. Легкие и натуральные средства будут наиболее эффективны для ухода за кожей и волосами во время и после бани, пишет pravda.ru.