Подросток в Башкирии умер в свой день рождения

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Источники редакции заявили, что тело ребенка нашли утром 2 марта. Он был во дворе дома, где проживал. Восьмиклассник оставил близким прощальное письмо, где извинялся перед ними.
Из-за чего мальчик пошел на такой шаг — неизвестно. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.
Предварительно, школьник проживал с дедушкой, а мать работает в одной из стоматологических клиник Стерлитамака. Отец, с которым женщина в разводе почти 15 лет, служит в армии.
Ранее в Татарстане за ночь покончили с собой сразу две девушки. В казанском поселке Царицыно девочку нашли родители, а в Тукаевском районе на утро обнаружили тело восьмиклассницы, пишет Inkazan.