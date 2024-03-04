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Published Сегодня, 16:51

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Подросток в Башкирии умер в свой день рождения

Подросток в Башкирии умер в свой день рождения

4 марта 2024, 16:51
Фото: 1MI
В селе Стерлитамакского района Башкирии нашли тело 15-летнего подростка. Он покончил с собой в день рождения. Об этом стало известно «КП-Уфа».

Источники редакции заявили, что тело ребенка нашли утром 2 марта. Он был во дворе дома, где проживал. Восьмиклассник оставил близким прощальное письмо, где извинялся перед ними.

Из-за чего мальчик пошел на такой шаг — неизвестно. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.

Предварительно, школьник проживал с дедушкой, а мать работает в одной из стоматологических клиник Стерлитамака. Отец, с которым женщина в разводе почти 15 лет, служит в армии.

Ранее в Татарстане за ночь покончили с собой сразу две девушки. В казанском поселке Царицыно девочку нашли родители, а в Тукаевском районе на утро обнаружили тело восьмиклассницы, пишет Inkazan.

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#Происшествия#Башкортостан#Несовершеннолетние#Подросток#Смерть#Марина Шорина
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