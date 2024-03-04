Офицер из Башкирии был призван по мобилизации и погиб на СВО

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В администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) сообщили о гибели на СВО Артура Володина, уроженца Республики Башкортостан.
Артур Володин родился в селе Благовар Благоварского района в 1986 году. После школы он поступил в Челябинское высшее военное командное училище (военный институт) который окончил в 2007 году, получив звание лейтенанта. Спустя 5 лет он переехал в село Сорум в Ханты-Мансийском автономном округе. Там он работал электромонтёром в службе энергоснабжения Сорумского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
29 сентября 2022 года во время мобилизации его призвали на фронт. 4 сентября 2023 года он был награждён медалью Суворова указом Президента РФ. В феврале 2024 года Артур Володин погиб под Авдеевкой.
Ранее в Благоварском районе похоронили разведчика-радиотелефониста.