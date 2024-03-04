mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

На СВО погиб офицер запаса из Башкирии, мобилизованный из Югры

Офицер из Башкирии был призван по мобилизации и погиб на СВО

4 марта 2024, 05:58

На СВО погиб офицер запаса из Башкирии, мобилизованный из Югры

Артур Володин работал электромонтёром в Ханты-Мансийском автономном округе, но погиб под Авдеевкой. 26 февраля ему должно было исполниться 38 лет.

В администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) сообщили о гибели на СВО Артура Володина, уроженца Республики Башкортостан.

Артур Володин родился в селе Благовар Благоварского района в 1986 году. После школы он поступил в Челябинское высшее военное командное училище (военный институт) который окончил в 2007 году, получив звание лейтенанта. Спустя 5 лет он переехал в село Сорум в Ханты-Мансийском автономном округе. Там он работал электромонтёром в службе энергоснабжения Сорумского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

29 сентября 2022 года во время мобилизации его призвали на фронт. 4 сентября 2023 года он был награждён медалью Суворова указом Президента РФ. В феврале 2024 года Артур Володин погиб под Авдеевкой.

Ранее в Благоварском районе похоронили разведчика-радиотелефониста.

На СВО погиб боец из Кигинского района Башкирии
Узнать подробнее
#Общество#Мобилизация#Новости Башкирии#Частичная мобилизация#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Благоварский район#Офицер
Подпишитесь
Депутат Госдумы из Башкирии «докопался» до одежды муниципальных чиновников
Сегодня, 06:56
Какие VPN хотят запретить в России, рассказали эксперты
Сегодня, 05:19
В Уфе молодой водитель терроризировал жильцов громкой музыкой по ночам
Сегодня, 06:44
Лошади из Челябинской области вытоптали посевы на 200 тысяч рублей в Башкирии
Сегодня, 05:54
«Уфаводоканал» назвал причину прорыва водопровода возле проспекта Салавата Юлаева
Сегодня, 06:35
5 идей для романтичного свидания на 8 марта в Уфе
1 марта, 05:18