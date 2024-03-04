Начальника ж/д станции в Уфе оставили в СИЗО

Подозреваемым он стал осенью прошлого года. Ему вменяют получение взятки и вознаграждения в крупном размере. Следствие выяснило, что с 2021 по 2023 годы мужчина брал деньги от предпринимателей, арендующих торговые площади на территории вокзала. Они платили за «покровительство и непринятие мер».