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Начальника ж/д станции в Уфе оставили в СИЗО

Начальника ж/д станции в Уфе оставили в СИЗО

4 марта 2024, 14:11
Фото: 1MI
Верховный суд Башкортостана не стал выпускать из СИЗО начальника железнодорожного вокзала станции «Уфа» Олега Мигунова. Об этом пишет «РБК Уфа».

Адвокаты пытались оспорить решение районного суда, где их подзащитному продлили меру пресечения до 27 апреля. Однако Мигунов пробудет под арестом как минимум до этой даты.

Подозреваемым он стал осенью прошлого года. Ему вменяют получение взятки и вознаграждения в крупном размере. Следствие выяснило, что с 2021 по 2023 годы мужчина брал деньги от предпринимателей, арендующих торговые площади на территории вокзала. Они платили за «покровительство и непринятие мер».

Суммы варьировались от 7 до 13 тысяч рублей. Общий ущерб оценивается в 600 тысяч рублей. Из-за уголовного дела следователи обыскивали место работы Мигунова и его жилище.

РЖД ранее отмечали, что «не приемлют коррупцию в любых форматах». Организация обещала помочь следствию.

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#Общество#Взятка#Башкортостан#Верховный суд#Железно-дорожный вокзал#Марина Шорина
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