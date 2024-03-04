Начальника ж/д станции в Уфе оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Адвокаты пытались оспорить решение районного суда, где их подзащитному продлили меру пресечения до 27 апреля. Однако Мигунов пробудет под арестом как минимум до этой даты.
Подозреваемым он стал осенью прошлого года. Ему вменяют получение взятки и вознаграждения в крупном размере. Следствие выяснило, что с 2021 по 2023 годы мужчина брал деньги от предпринимателей, арендующих торговые площади на территории вокзала. Они платили за «покровительство и непринятие мер».
Суммы варьировались от 7 до 13 тысяч рублей. Общий ущерб оценивается в 600 тысяч рублей. Из-за уголовного дела следователи обыскивали место работы Мигунова и его жилище.
РЖД ранее отмечали, что «не приемлют коррупцию в любых форматах». Организация обещала помочь следствию.