На цифровой платформе МСП. РФ запустили онлайн-сервис по выбору франшизы

Исаевич также добавил, что Корпорация МСП по договоренности с франчайзерами будет отслеживать информацию о статусе рассмотрения заявок вплоть до открытия новых предприятий. В будущем планируется предоставить пользователям платформы еще больше вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Владельцы франшиз уже могут подавать заявки на включение своих предложений в каталог сервиса в онлайн-формате.