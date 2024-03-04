На цифровой платформе МСП. РФ запустили онлайн-сервис по выбору франшизы

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Зарегистрированные на МСП.РФ пользователи, будь то начинающие предприниматели или уже действующие бизнесмены из разных регионов России, могут получить доступ к сервису и подавать онлайн-заявки на покупку франшизы, пишут РИА Новости.
По каждой франшизе в каталоге предоставлена основная информация, необходимая для принятия решения о покупке: стоимость франшизы, размер платежей за использование торговой марки, стартовый капитал для открытия предприятия, ожидаемый срок окупаемости, требования к площади и персоналу. Сервис также обеспечивает возможность сравнения выбранных франшиз.
На данный момент в сервисе доступны франшизы из 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что франчайзинг в первую очередь полезен для предпринимателей, которые только собираются открыть свой бизнес. Новый сервис поможет им найти надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Благодаря запуску онлайн-сервиса жители всех российских регионов смогут открыть свой бизнес по франшизе. Для каждого владельца франшизы на платформе МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на приобретение франшизы.
Исаевич также добавил, что Корпорация МСП по договоренности с франчайзерами будет отслеживать информацию о статусе рассмотрения заявок вплоть до открытия новых предприятий. В будущем планируется предоставить пользователям платформы еще больше вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Владельцы франшиз уже могут подавать заявки на включение своих предложений в каталог сервиса в онлайн-формате.