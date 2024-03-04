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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

На цифровой платформе МСП. РФ запустили онлайн-сервис по выбору франшизы

На цифровой платформе МСП. РФ запустили онлайн-сервис по выбору франшизы

4 марта 2024, 08:22
Фото: 1MI
На платформе МСП.РФ для зарегистрированных пользователей доступен новый сервис, который поможет подобрать и приобрести проверенные франшизы. В каталоге уже представлено более 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ).

Зарегистрированные на МСП.РФ пользователи, будь то начинающие предприниматели или уже действующие бизнесмены из разных регионов России, могут получить доступ к сервису и подавать онлайн-заявки на покупку франшизы, пишут РИА Новости.

По каждой франшизе в каталоге предоставлена основная информация, необходимая для принятия решения о покупке: стоимость франшизы, размер платежей за использование торговой марки, стартовый капитал для открытия предприятия, ожидаемый срок окупаемости, требования к площади и персоналу. Сервис также обеспечивает возможность сравнения выбранных франшиз.

На данный момент в сервисе доступны франшизы из 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что франчайзинг в первую очередь полезен для предпринимателей, которые только собираются открыть свой бизнес. Новый сервис поможет им найти надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Благодаря запуску онлайн-сервиса жители всех российских регионов смогут открыть свой бизнес по франшизе. Для каждого владельца франшизы на платформе МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на приобретение франшизы.

Исаевич также добавил, что Корпорация МСП по договоренности с франчайзерами будет отслеживать информацию о статусе рассмотрения заявок вплоть до открытия новых предприятий. В будущем планируется предоставить пользователям платформы еще больше вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Владельцы франшиз уже могут подавать заявки на включение своих предложений в каталог сервиса в онлайн-формате.

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