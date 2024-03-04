Кассационный суд в Самаре вернул дело Лилии Чанышевой* на новое рассмотрение

Ранее Кировской районный суд г. Уфы приговорил уфимку к 7,5 годам лишения свободы, но с таким решением не согласилась ни одна из сторон — ни обвинение, ни прокуратура. Рустема Мулюкова, второго фигуранта дела о «штабе Навального»** в Уфе, приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.