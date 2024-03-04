Кассационный суд в Самаре вернул дело Лилии Чанышевой* на новое рассмотрение

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел кассационное представление прокуратуры и жалобу защиты на решение Верховного суда Республики Башкортостан, который оставил без изменений приговор для Лилии Чанышевой*. Напомним, уфимка проходит обвиняемой по уголовному делу по части 1 статьи 282.1 УК РФ («создание экстремистского сообщества»).
Ранее Кировской районный суд г. Уфы приговорил уфимку к 7,5 годам лишения свободы, но с таким решением не согласилась ни одна из сторон — ни обвинение, ни прокуратура. Рустема Мулюкова, второго фигуранта дела о «штабе Навального»** в Уфе, приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Шестой кассационный суд вернул уголовное дело в отношение Лилии Чанышевой и Рустема Мулюкова в Верховный суд Республики Башкортостан. По словам Рамиля Гизатуллина, адвоката Чанышевой, в Самаре рассматривались жалобы на апелляцию со стороны защиты осуждённых, а также кассационное представление на апелляцию со стороны прокуратуры. В Верховном суде дело рассмотрит новый состав судей.
По мнению юриста, есть риск ужесточения наказания для активистки, так как прокуратура требовала увеличить срок для активистки до 10 лет. Ранее защитник Чанышевой заявил, что в материалах дела содержатся доказательства невиновности подзащитной.
Где будут находиться обвиняемые до рассмотрения дела, неизвестно, но есть вероятность того, что их этапируют в Уфу.
— Ранее суд апелляционной инстанции избрал в отношение Чанышевой и Мулюкова меру пресечения в виде заключения под стражу. Это означает, что они будут этапированы из колоний: Лилия — из Березников (ФКУ Исправительная колония №28 ГУФСИН России по Пермскому краю — прим. ред.), Мулюков — из Перми (ФКУ Исправительная колония №29 ГУФСИН России по Пермскому краю — прим.ред.), и направлены в следственный изолятор. Вопрос в том, в какой следственный изолятор их этапируют — города Перми или города Уфы. По общему правилу, лиц, в отношение которых приговор не вступил в законную силу, содержатся в СИЗО. Также по общим правилам лица содержатся в изоляторах по месту нахождения судебного органа. То есть, суд Республики Башкортостан, соответственно, содержаться они должны на территории Республики Башкортостан. — адвокат Рамиль Гизатуллин.
Дата нового рассмотрения уголовного дела ещё не назначена. Рамиль Гизатуллин пояснил, что с учётом времени изготовления акта решения, которое занимает около 10 рабочих дней, возможного этапирования, а также отправки уголовного дела в Уфу, апелляция не будет рассмотрена ранее, чем через месяц.
Напомним, полмесяца назад в колонии скончался политик Алексей Навальный***, чьим соратником была Лилия Чанышева. Его похороны состоялись 1 марта в Москве.
* — внесена в список террористов и экстремистов.
** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.
*** — внесён в список террористов и экстремистов.
Ранее суд над Лилией Чанышевой подписчики назвали одним из значимых событий республики в 2023 году.