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Published Сегодня, 05:19

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Разложили по полочкам запрет на популяризацию VPN

Какие VPN хотят запретить в России, рассказали эксперты

4 марта 2024, 05:19
Фото: 1MI

Разложили по полочкам запрет на популяризацию VPN

Останутся ли лазейки для желающих скачать в App Store и Play Market бесплатные либо платные приложения, выяснил 1MI.

В России стартовал запрет на популяризацию VPN-сервисов.

VPN остается

Шум в соцсетях поднялся буквально о том, что с 1 марта в РФ запретят VPN. На самом деле паника преждевременная. Как пишут Известия, Роскомнадзор намеревается бороться не с VPN-сервисами, а их активной популяризацией и рекламой.

С помощью VPN люди находят интересный для себя контент, при этом реальное местоположение пользователя меняется на другую географическую точку — таким образом невозможно отследить, откуда сайт посещался. Если дословно, то VPN (англ. Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть.

Попробуем разобраться, как это работает. VPN — условно говоря, настройка, которая создаёт новую зашифрованную сеть в виде туннеля поверх существующей сети, в нашем случае, поверх сети Интернет. Для шифрования данных VPN-сервисы используют различные протоколы, то есть специальные правила.

Протоколы VPN отвечают за аутентификацию устройств, способы передачи данных, безопасность используемых алгоритмов и приватность соединения. С помощью протоколов шифруются данные, передаваемые между клиентом и сервером.

Для чего мы все это расшифровали? Казалось бы, к рекламе технические характеристики VPN не имеют отношения. Однако кроме запрета на популяризацию, некоторые эксперты упоминают ограничения части VPN-сервисов.

Блок за доступ к запрещенным сайтам

Так, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин подчеркнул, что полной блокировки Роскомнадзором в VPN-сервисов не ожидается. Но ограничения могут коснутся тех VPN-сервисов, которые дают доступ к запрещенным в России сайтам.

Также сообщается, что Роскомнадзор будет блокировать не сами приложения в App Store и Play Market, а именно популярные протоколы, на которых и работает порядка 80% VPN-приложений: WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec/IKEv2. А вот работающие на протоколах Vless, Vmess, Trojan VPN остаются работать.

С Артемом Шейкиным согласна глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она объяснила, что при использовании VPN есть риск утечки персональных данных, поэтому предпринятые государством меры помогут сохранить личную информацию и цифровую безопасность россиян. В то же время полностью избавиться от VPN нельзя.

«При этом „ограничить все прокси, анонимайзеры, VPN — технически невозможно, это любой IT-специалист скажет“, уточнила Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Два пути Роскомнадзора по блокировке неприемлемого контента

Экс-советник Президента РФ по Интернету LiveInternet, директор и владелец Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко считает, что предпринятые меры по блокировке пропаганды VPN по большому счету, ничего не изменят в жизни россиян. Они ограничат доступ к запрещенным в России сайтам, но кому будет нужно ими воспользоваться, без особого труда смогут это сделать. Остальные без особого ущерба просто перестанут делать лишние движения и перестанут посещать «неудобные» страницы некоторых нежелательных в России сайтов.

В беседе с журналистом 1MI он отметил, что после признания Меты экстремистской трафик запрещенных в России Фейсбука и Инстаграма существенно упал. Все моментально научились пользоваться VPN чтобы получать нужную информацию там, где привыкли. Но в то же время люди не любят передергиваться, делать на пути даже к милой социальной сети несколько шагов: с каждым шагом теряется число пользователей.

«Таким образом Роскомнадзор идет двумя путями. Ограничил трафик к запрещенным ресурсам, а сегодня запрещена еще и реклама как пропаганда VPN. То есть российским компаниям запрещено заниматься рекламой. Зарубежные компании будут продолжать это делать. Но к нам она просто не попадет, статьи просто удалят. Но те, кто хочет найти, найдет, пока GOOGLE разрешен в РФ».

Также он уточнил, что приложения VPN в App Store и Play Market можно будет по-прежнему скачать.

Отметим, что в Россия не одинока в плане .ограничения интернета. Кроме РФ, политики контроля доступа к всемирной сети в разной степени придерживаются Китай, Северная Корея, Иран, Турция и ряд других государств. Самые жесткие ограничения ввела Северная Корея, где пользуется интернетом строго ограниченное число привилегированных людей. На фоне восточного соседа Россия выглядит гораздо более демократичной.

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