Из-за прорыва трубопровода в Уфе вновь затопило проспект Салавата Юлаева

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошёл возле пересечения проспекта Салавата Юлаева с улицами Айской и Бакалинской. На сообщения в сети «Интернет» отреагировали сотрудники МЧС. Выяснилось, что по адресу улица Кирова, 136/1 прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром в 700 мм. Авария не привела к отключению воды у пользователей, так как поставку воды переподключили на резервную линию.