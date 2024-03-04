Из-за прорыва трубопровода в Уфе вновь затопило проспект Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Вечером 3 марта в Уфе прорвало участок водопровода возле проспекта Салавата Юлаева. Из-за этого потоки воды вылились на дорожное полотно, длина подтопленного участка достигла 80 метров — это привело к тому, что движение автомобилей оказалось затруднено.
Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошёл возле пересечения проспекта Салавата Юлаева с улицами Айской и Бакалинской. На сообщения в сети «Интернет» отреагировали сотрудники МЧС. Выяснилось, что по адресу улица Кирова, 136/1 прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром в 700 мм. Авария не привела к отключению воды у пользователей, так как поставку воды переподключили на резервную линию.
За организацию движения пришлось отвечать Госавтоинспекции. МБУ «Служба по благоустройству» по Кировскому району Уфы и МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» занимались очисткой ливневой канализации, обработкой дороги реагентами во избежание гололедицы. К 6:00 движение по проспекту вернулось к нормальному режиму. ГУП РБ «Уфаводоканал» устраняет повреждение водопровода.
Редакция Mkset.ru обратилась за комментариями по поводу происшествия в «Уфаводоканал».
Несколько месяцев назад проспект Салавата Юлаева уже попадал под затопление из-за прорыва водопровода. Тогда авария случилась на канализационной сети.