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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

После прорыва трубопровода в Уфе под воду ушёл участок проспекта Салавата Юлаева

Из-за прорыва трубопровода в Уфе вновь затопило проспект Салавата Юлаева

4 марта 2024, 03:26
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Респблике Башкортостан

После прорыва трубопровода в Уфе под воду ушёл участок проспекта Салавата Юлаева

Из-за аварии на водопроводе подтопило участок дороги длиной 80 метров.

Вечером 3 марта в Уфе прорвало участок водопровода возле проспекта Салавата Юлаева. Из-за этого потоки воды вылились на дорожное полотно, длина подтопленного участка достигла 80 метров — это привело к тому, что движение автомобилей оказалось затруднено.

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошёл возле пересечения проспекта Салавата Юлаева с улицами Айской и Бакалинской. На сообщения в сети «Интернет» отреагировали сотрудники МЧС. Выяснилось, что по адресу улица Кирова, 136/1 прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром в 700 мм. Авария не привела к отключению воды у пользователей, так как поставку воды переподключили на резервную линию.

За организацию движения пришлось отвечать Госавтоинспекции. МБУ «Служба по благоустройству» по Кировскому району Уфы и МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» занимались очисткой ливневой канализации, обработкой дороги реагентами во избежание гололедицы. К 6:00 движение по проспекту вернулось к нормальному режиму. ГУП РБ «Уфаводоканал» устраняет повреждение водопровода.

Редакция Mkset.ru обратилась за комментариями по поводу происшествия в «Уфаводоканал».

Несколько месяцев назад проспект Салавата Юлаева уже попадал под затопление из-за прорыва водопровода. Тогда авария случилась на канализационной сети.

«Уфаводоканал» заплатит водителям до 15 тысяч рублей за прорывы
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#Общество#Происшествия#Город#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Прорыв трубы#Идэль Гумеров#Уфаводоканал#Коммунальная авария
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