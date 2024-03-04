Фигурант дела «марксистов» из Уфы назвал свидетеля обвинения «фашистом со свастикой»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Центральном военном окружном суде в Екатеринбурге продолжается процесс над так называемой «уфимской пятёркой». Речь идёт об участниках «Марксистского кружка» Уфы, который действовал в здании «Музея им. И. В. Сталина». Следствие считает, что пятеро мужчин создали террористическое сообщество для насильственного захвата власти в стране.
Напомним, в январе 2024 года в Москве по подозрению в оправдании терроризма был задержан лидер общественно-политического движения «Левый фронт» Сергей Удальцов*. Сам политик сказал, что поводом для его преследования и ареста стали посты в поддержку уфимских коммунистов.
Уфимская пятёрка состоит из Дмитрия Чувилина*, Алексея Дмитриева*, Павла Матисова*, Рината Буркеева*, Юрия Ефимова*. Ранее мужчины участвовали в деятельности т. н. «Марксистского кружка», в котором обсуждалась социалистическая теория — в частности, изучались труды Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса. Кроме того, участники и гости кружка организовывали «маёвки» — выезды на природу для обсуждения левой теории и её места в современном мире.
Однако по версии следствия за кружковой деятельностью и безобидным теоретизированием о коммунистических идеалах стояла реальная подготовка к насильственному захвату власти. Участники «Марксистского кружка» обвиняются в подготовке к насильственному захвату или удержанию власти (стать 278 УК РФ), создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ) и приготовлении к хищению оружия (ст. 226 УК РФ).
Первые слушания по существу дела состоялись 30 января. Одно из заседаний было потрачено на заслушивание обвинения.
Как передаёт издание «Евро-Азиатские новости» из зала суда, на очередном заседании суду были представлены видеозаписи с деятельности «Марксистского кружка». В частности, издание сообщает о записях того, как подсудимые изучают труды Антона Макаренко о свободе личности, а также исполняют песни, посвящённые красноармейцам. В опубликованной видеозаписи видно, как обвиняемые отвечают на вопросы журналистов. Например, Алексей Дмитриев говорит о «положительном настрое»:
— Правда за нами, наша совесть чиста. Всё у нас получится!
Дмитрий Чувилин, бывший депутат Курултая Республики Башкортостан, заявил, что «ключевой свидетель обвинения — натуральный фашист со свастикой».
* — внесены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Сегодня в Самаре рассматривалось Лилии Чанышевой** — её дело будет возвращено в Верховный суд Республики Башкортостан.
** — внесена в список террористов и экстремистов.