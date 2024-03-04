Фигурант дела «марксистов» из Уфы назвал свидетеля обвинения «фашистом со свастикой»

Как передаёт издание «Евро-Азиатские новости» из зала суда, на очередном заседании суду были представлены видеозаписи с деятельности «Марксистского кружка». В частности, издание сообщает о записях того, как подсудимые изучают труды Антона Макаренко о свободе личности, а также исполняют песни, посвящённые красноармейцам. В опубликованной видеозаписи видно, как обвиняемые отвечают на вопросы журналистов. Например, Алексей Дмитриев говорит о «положительном настрое»: