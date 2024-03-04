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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»

Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»

4 марта 2024, 06:55
Фото: Артур Салимов / mkset.ru
Реклама. ООО «СЗ „ЗОРГЕ ПРЕМЬЕР-ЖСИ“ . erid: LjN8KEREW
«Зорге.Премьер» — элитный жилой комплекс, расположенный в одном из самых тихих и зеленых уголков Уфы — на пересечении ул. Зорге и Лесопарковой. Комплекс находятся около лесного массива, рядом с парком им. Гафури, с площадками для детей и для занятий спортом, а также для прогулок на чистом воздухе.

ГК «Жилстройинвест» планирует сдать весь ЖК «Зорге.Премьер» в эксплуатацию уже в этом году (IV квартал), поэтому Mkset решил вместе с представителем застройщика посмотреть на ход строительства элитного ЖК.

«Зорге.Премьер» состоит из трех секций — 1А, 1Б и 1Г, выполненных в стиле ар-деко, и вместительного подземного паркинга. Уже сейчас видно, что в секциях 1А и 1Б возвели крышу, в настоящее время здесь ведутся фасадные работы:

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

В секции 1Г завершаются работы на кровле здания. По словам представителя застройщика, в скором времени планируется демонтировать башенный кран:

Помимо фасадных работ снаружи секций 1А и 1Б, стройка ведется и внутри зданий. В частности, здесь идет монтаж внутренних инженерных сетей и отделка квартир. Напомним, что в ЖК большой выбор планировок — более 60 вариантов. Кроме этого, еще на стадии строительства покупатели могут изменить планировку, обустроив квартиру под личные запросы.

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

В самой высотной секции 1Г (23 этажа) кирпичная кладка внутренних стен практически догнала строителей на верхних этажах здания:

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

Продолжается работа в парадных, чье дизайнерское решение и премиальные материалы в отделке подчеркнут статус жителей комплекса:

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

Строительство идет по плану и на этажах:

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

На эвакуационных лестницах уже заканчивают укладку керамогранита:

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

По плану ведутся работы и на подземном паркинге — здесь будет 241 машиноместо, куда можно будет спуститься с любого этажа ЖК на скоростном лифте:

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

Совсем скоро ЖК «Зорге.Премьер» будет полностью готов, и убедиться в его изяществе и комфорте вы сможете собственными глазами. Представитель застройщика еще раз напомнил, что работа ведется строго по графику, при этом подготовка к заселению жилого комплекса уже началась — и, кстати, новосёлов ждут приятные сюрпризы. Тем временем сами жильцы уже продумывают дизайн будущего жилья и договариваются с отделочными бригадами о том, как должна выглядеть их квартира мечты.

Если вы думаете о покупке жилья, в котором будет продумано все для комфортной жизни — от расположения в городе до отделочных материалов, то «Зорге.Премьер» ждет ваши заявки! Обратите внимание, что количество свободных квартир стремительно уменьшается.

Узнать подробнее о проекте и подобрать квартиру можно на официальном сайте зорге-премьер.рф, с помощью удобного телеграм-бота застройщика @LBInvestbot или в офисах продаж (ул. Зорге, 73а; Верхнеторговая площадь, 6). Телефон: +7 (347) 200-12-83.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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