Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
ГК «Жилстройинвест» планирует сдать весь ЖК «Зорге.Премьер» в эксплуатацию уже в этом году (IV квартал), поэтому Mkset решил вместе с представителем застройщика посмотреть на ход строительства элитного ЖК.
«Зорге.Премьер» состоит из трех секций — 1А, 1Б и 1Г, выполненных в стиле ар-деко, и вместительного подземного паркинга. Уже сейчас видно, что в секциях 1А и 1Б возвели крышу, в настоящее время здесь ведутся фасадные работы:
В секции 1Г завершаются работы на кровле здания. По словам представителя застройщика, в скором времени планируется демонтировать башенный кран:
Помимо фасадных работ снаружи секций 1А и 1Б, стройка ведется и внутри зданий. В частности, здесь идет монтаж внутренних инженерных сетей и отделка квартир. Напомним, что в ЖК большой выбор планировок — более 60 вариантов. Кроме этого, еще на стадии строительства покупатели могут изменить планировку, обустроив квартиру под личные запросы.
В самой высотной секции 1Г (23 этажа) кирпичная кладка внутренних стен практически догнала строителей на верхних этажах здания:
Продолжается работа в парадных, чье дизайнерское решение и премиальные материалы в отделке подчеркнут статус жителей комплекса:
Строительство идет по плану и на этажах:
На эвакуационных лестницах уже заканчивают укладку керамогранита:
По плану ведутся работы и на подземном паркинге — здесь будет 241 машиноместо, куда можно будет спуститься с любого этажа ЖК на скоростном лифте:
Совсем скоро ЖК «Зорге.Премьер» будет полностью готов, и убедиться в его изяществе и комфорте вы сможете собственными глазами. Представитель застройщика еще раз напомнил, что работа ведется строго по графику, при этом подготовка к заселению жилого комплекса уже началась — и, кстати, новосёлов ждут приятные сюрпризы. Тем временем сами жильцы уже продумывают дизайн будущего жилья и договариваются с отделочными бригадами о том, как должна выглядеть их квартира мечты.
Если вы думаете о покупке жилья, в котором будет продумано все для комфортной жизни — от расположения в городе до отделочных материалов, то «Зорге.Премьер» ждет ваши заявки! Обратите внимание, что количество свободных квартир стремительно уменьшается.
Узнать подробнее о проекте и подобрать квартиру можно на официальном сайте зорге-премьер.рф, с помощью удобного телеграм-бота застройщика @LBInvestbot или в офисах продаж (ул. Зорге, 73а; Верхнеторговая площадь, 6). Телефон: +7 (347) 200-12-83.
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