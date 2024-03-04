Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»

Совсем скоро ЖК «Зорге.Премьер» будет полностью готов, и убедиться в его изяществе и комфорте вы сможете собственными глазами. Представитель застройщика еще раз напомнил, что работа ведется строго по графику, при этом подготовка к заселению жилого комплекса уже началась — и, кстати, новосёлов ждут приятные сюрпризы. Тем временем сами жильцы уже продумывают дизайн будущего жилья и договариваются с отделочными бригадами о том, как должна выглядеть их квартира мечты.