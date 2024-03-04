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Published Сегодня, 16:19

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Башкирские школы обеспечат флагами за 91 млн рублей

Башкирские школы обеспечат флагами за 91 млн рублей

4 марта 2024, 16:19
Фото: 1MI
В Башкирии местные школы обеспечат флагами и гербами России. Также для всех государственных символов закупят флагштоки, чтобы они держались. На эти цели власти республики готовы потратить 91,7 млн рублей.

Согласно информации с портала госзакупок, заказчиком стало министерство образования и науки региона. Работы проведут в рамках нацпроекта «Образование».

Всего требуется закупить комплекты государственной символики для 928 образовательных учреждений РБ, хотя их насчитывается 1 294. Заказчику нужны флаги, большие и малые гербы, а также настольные флагштоки с одним флагом.

Исполнить контракт требуется будет в течение 50 рабочих дней с момента его заключения. Соглашение между сторонами будет действовать до 28 декабря 2024 года.

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#Общество#Башкортостан#Россия#Госзакупки#Школа#Марина Шорина
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