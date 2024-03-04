Башкирские школы обеспечат флагами за 91 млн рублей

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Согласно информации с портала госзакупок, заказчиком стало министерство образования и науки региона. Работы проведут в рамках нацпроекта «Образование».
Всего требуется закупить комплекты государственной символики для 928 образовательных учреждений РБ, хотя их насчитывается 1 294. Заказчику нужны флаги, большие и малые гербы, а также настольные флагштоки с одним флагом.
Исполнить контракт требуется будет в течение 50 рабочих дней с момента его заключения. Соглашение между сторонами будет действовать до 28 декабря 2024 года.