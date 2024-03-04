Автобус в Уфе затормозил с помощью сугроба

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Все произошло возле пешеходного перехода — отечественный внедорожник пропускал людей, а общественный транспорт не успел затормозить. «НефАЗ» въехал в кучу снега, чтобы избежать человеческих жертв. Внутри при этом тоже никого не было.
В результате общественный транспорт застрял. Лишь через час его забирает буксир, который освобождает машину из снежного плена. После этого автобус уехал самостоятельно.
Почти месяц назад в Белебеевском районе произошла авария с участием автобуса «Башавтотранса». Возле села Николаевка столкнулись три машины, а один человек скончался на месте.