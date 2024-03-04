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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Автобус в Уфе затормозил с помощью сугроба

Автобус в Уфе затормозил с помощью сугроба

4 марта 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
В Уфе случилось ДТП с участием автобуса. На бульваре Ибрагимова он влетел в сугроб, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем. Подробности озвучили на портале «ЮТВ».

Все произошло возле пешеходного перехода — отечественный внедорожник пропускал людей, а общественный транспорт не успел затормозить. «НефАЗ» въехал в кучу снега, чтобы избежать человеческих жертв. Внутри при этом тоже никого не было.

В результате общественный транспорт застрял. Лишь через час его забирает буксир, который освобождает машину из снежного плена. После этого автобус уехал самостоятельно.

Почти месяц назад в Белебеевском районе произошла авария с участием автобуса «Башавтотранса». Возле села Николаевка столкнулись три машины, а один человек скончался на месте.

Автобус застрял на трамвайных путях в Уфе
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#Происшествия#Уфа#ДТП#Автобус#Пешеходный переход#Марина Шорина
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