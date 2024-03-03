В Уфе подросток без прав устроил дрифт посреди оживленной улицы

«В ходе разбирательства несовершеннолетний пояснил, что автомобиль принадлежит ему, но управляемый занос совершал не он, а его 18-летний приятель, также не имеющий необходимых водительских документов. Полицейские составили в отношении обоих молодых людей административные материалы», — сообщает ГИБДД.