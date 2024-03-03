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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Уфе подросток без прав устроил дрифт посреди оживленной улицы

В Уфе подросток без прав устроил дрифт посреди оживленной улицы

3 марта 2024, 09:34
Фото: ГИБДД

В Уфе подросток без прав устроил дрифт посреди оживленной улицы

ГИБДД привекло к ответственности 17-летнего гонщика из Уфы

В столице Башкирии подросток устроил опасный дрифт на «Жигулях» посреди оживленной улицы. Несовершеннолетнего гонщика уже нашли правоохранительные органы, сообщает ГИБДД республики.

На ролик с участием молодого человека сотрудники наткнулись в соцсетях. Спустя некоторое время героя видео обнаружили по попавшим на кадры регистрационным номерам. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток.

Водительских прав у несовершеннолетнего, естественно, не было. Отечественное авто также не зарегистрировано в установленном порядке.

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«В ходе разбирательства несовершеннолетний пояснил, что автомобиль принадлежит ему, но управляемый занос совершал не он, а его 18-летний приятель, также не имеющий необходимых водительских документов. Полицейские составили в отношении обоих молодых людей административные материалы», — сообщает ГИБДД.

Машину поместили на штрафстоянку. Нарушители осознали, что создавали угрозу участникам дорожного движения и пообещали впредь не повторять своих ошибок.

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#Уфа#ГИБДД
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