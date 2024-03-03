В Уфе подросток без прав устроил дрифт посреди оживленной улицы

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В столице Башкирии подросток устроил опасный дрифт на «Жигулях» посреди оживленной улицы. Несовершеннолетнего гонщика уже нашли правоохранительные органы, сообщает ГИБДД республики.
На ролик с участием молодого человека сотрудники наткнулись в соцсетях. Спустя некоторое время героя видео обнаружили по попавшим на кадры регистрационным номерам. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток.
Водительских прав у несовершеннолетнего, естественно, не было. Отечественное авто также не зарегистрировано в установленном порядке.
«В ходе разбирательства несовершеннолетний пояснил, что автомобиль принадлежит ему, но управляемый занос совершал не он, а его 18-летний приятель, также не имеющий необходимых водительских документов. Полицейские составили в отношении обоих молодых людей административные материалы», — сообщает ГИБДД.
Машину поместили на штрафстоянку. Нарушители осознали, что создавали угрозу участникам дорожного движения и пообещали впредь не повторять своих ошибок.