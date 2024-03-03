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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 06:16

В Уфе легковушка загорелась после столкновения со скорой

В Уфе легковушка загорелась после столкновения со скорой

3 марта 2024, 04:50
Фото: МЧС

В Уфе легковушка загорелась после столкновения со скорой

В попавшей в аварию карете скорой помощи ехал пациент с ножевыми ранениями.

В столице Башкирии произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. Авария случилась на проспекте Октября.

С каретой скорой помощи столкнулась иномарка «Ситроен». В результате ДТП произошло возгорание моторного отсека легковушки. В машине медиков в этот момент ехали фельдшер и пациент с ножевыми ранениями.

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К счастью, никто не пострадал. Пациента и фельдшера доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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