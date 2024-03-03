В Уфе легковушка загорелась после столкновения со скорой

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В столице Башкирии произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. Авария случилась на проспекте Октября.
С каретой скорой помощи столкнулась иномарка «Ситроен». В результате ДТП произошло возгорание моторного отсека легковушки. В машине медиков в этот момент ехали фельдшер и пациент с ножевыми ранениями.
К счастью, никто не пострадал. Пациента и фельдшера доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.