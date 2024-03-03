«Дети в слезах»: в Уфе вспыхнул скандал из-за массового увольнения учителей гимназии

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
На странице Радия Хабирова в соцсетях стали появляться обращения родителей учеников 158 гимназии в Уфе. По словам горожан, в школе с приходом нового руководства началось массовое увольнение учителей. Родители начинают бить тревогу из-за предстоящих экзаменов, к которым с уходом педагогического состава готовиться еще сложнее.
«Через пару месяцев уже [экзамены] сдавать. Вместо этого [дети] целый день плачут, многие учителя увольняются со следующей недели. Кто будет готовить наших детей к экзаменам?», — написала Витта А.
Горожане сетуют на то, что немало времени и денег и так нужно уделять на занятия с репетиторами. Из-за ухода учителей же родителям фактически придется брать финансирование всей подготовки на себя.
«Зачем мы платим налоги, если учителей нет, если качество образования очень низкое, если нанимаем дорогостоящих репетиторов для успешной сдачи экзаменов?», — пишет Эльвира К.
По словам родителей, причиной массовых увольнений стало отсутствие взаимопонимания педагогического состава с новым руководством.
«В гимназии не просто проблема „нехватки учителей“, а проблема произвола сотрудников администрации. Половина педагогического состава уходит, кто будет выпускать 9,11 классы», — обращается Инна С.
Между тем вскоре на комментарии горожан поступил официальный ответ. По словам начальника Управления образования администрации Уфы Азата Батыршина, приказы на увольнения не издавались, а поводов для беспокойства на самом деле нет.
«На 2 марта 2024 г. в Башкирской гимназии №158 приказы на увольнение учителей не издавались. Гимназия работает в штатном режиме. Подготовка к государственной итоговой аттестации идёт в плановом порядке, образовательный процесс не нарушен. Мы находимся в тесном контакте с родительским сообществом и все пожелания учитываем совместно с директором гимназии. Поводов для нарушения учебного процесса и недополучения образовательных услуг детьми не наблюдается», — гласит ответ чиновника.