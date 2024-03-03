«Дети в слезах»: в Уфе вспыхнул скандал из-за массового увольнения учителей гимназии

«На 2 марта 2024 г. в Башкирской гимназии №158 приказы на увольнение учителей не издавались. Гимназия работает в штатном режиме. Подготовка к государственной итоговой аттестации идёт в плановом порядке, образовательный процесс не нарушен. Мы находимся в тесном контакте с родительским сообществом и все пожелания учитываем совместно с директором гимназии. Поводов для нарушения учебного процесса и недополучения образовательных услуг детьми не наблюдается», — гласит ответ чиновника.