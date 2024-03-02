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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Рецидивист из Салавата похитил награды Великой Отечественной войны

Житель Башкирии украл коллекцию наград Великой Отечественной войны

2 марта 2024, 09:34
Фото: МВД по РБ

Рецидивист из Салавата похитил награды Великой Отечественной войны

Полицейские оперативно вычислили подозреваемого и задержали, даже решили вопрос с украденными наградами.

В полицейский участок Салавата обратился мужчина. Он рассказал, что в их садовом товариществе неизвестный обчистил несколько домов, а у него лично украл коллекцию наград ВОВ, которые принадлежали его покойному отцу, ветерану войны. Кроме того, жулик украл алкоголь и продукты. Но больше всего мужчина просил разыскать медали и ордена. Всего было 28 памятных наград.

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Полицейские обследовали место преступления и оперативно вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Салавата, который долго отпираться не стал и во всем признался. Мужчина рассказал, что ему очень хотелось выпить, но денег на алкоголь не было. Тогда он решил ограбить дома в садовом товариществе. В одном из строений он украл тушу гуся, который хранился в холодильнике, а на соседнем участке в помещении он нашел коробку с медалями и алкоголь. Похищенные награды он продал антиквару в Стерлитамаке, но полицейские их нашли и вернули владельцу. Подозреваемый в воровстве помещен под стражу, возбуждено уголовное дело.

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