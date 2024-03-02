В Уфе трамвай едва не сгорел на ходу

Пресс-служба регионального МЧС сообщила о пожаре в трамвае сегодня днем на ул. Кольцевой в Уфе. По словам очевидцев, на ходу у вагона из-под обшивки пошел густой дым и запахло горелым пластиком. Водитель остановил трамвай и выпустил всех пассажиров, а затем вызвал пожарных. Огонь ликвидировали за несколько минут. К счастью, никто не пострадал. Одна из версий пожара — это замыкание электрической цепи и последующее воспламенение. Сейчас на месте ЧП работает дознаватель МЧС, которому предстоит выяснить причину возгорания.