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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Уфе трамвай загорелся на ходу

В Уфе трамвай едва не сгорел на ходу

2 марта 2024, 10:12
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

В Уфе трамвай загорелся на ходу

ЧП произошло сегодня днем в столице Башкирии.

Пресс-служба регионального МЧС сообщила о пожаре в трамвае сегодня днем на ул. Кольцевой в Уфе. По словам очевидцев, на ходу у вагона из-под обшивки пошел густой дым и запахло горелым пластиком. Водитель остановил трамвай и выпустил всех пассажиров, а затем вызвал пожарных. Огонь ликвидировали за несколько минут. К счастью, никто не пострадал. Одна из версий пожара — это замыкание электрической цепи и последующее воспламенение. Сейчас на месте ЧП работает дознаватель МЧС, которому предстоит выяснить причину возгорания.

В Уфе на ходу загорелся трамвай
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