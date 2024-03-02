В Уфе нашли и наказали парочку устроившую «сексуальный дрифт»

Видеозапись с девушкой, которая сидит в открытом окне «Лады Приоры» пользователи соцсетей назвали «Сексуальным дрифтом». На ней видно, что автомобиль едет по набережной реки Белой, его водитель умышленно пускает авто в занос, а его пассажирка полностью высунулась из окна.