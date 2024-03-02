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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Уфе госавтоинспекция нашла водителя и пассажирку «сексуального дрифта»

В Уфе нашли и наказали парочку устроившую «сексуальный дрифт»

2 марта 2024, 06:15
Фото: Скриншот с видео

В Уфе госавтоинспекция нашла водителя и пассажирку «сексуального дрифта»

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал в социальных сетях, что сотрудники ГИБДД разыскали нарушителей дорожного движения.

Видеозапись с девушкой, которая сидит в открытом окне «Лады Приоры» пользователи соцсетей назвали «Сексуальным дрифтом». На ней видно, что автомобиль едет по набережной реки Белой, его водитель умышленно пускает авто в занос, а его пассажирка полностью высунулась из окна.

В Уфе на набережной реки Белой сняли «сексуальный дрифт»
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В ГИБДД посчитали такое вождение опасным, создающим аварийную ситуацию и разыскали водителя. Им оказался 29-летний житель столицы Башкирии. Молодого человека привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и неправильное расположение машины на проезжей части, штраф также придется выплатить и его пассажирке.

— Оба осознали, что создавали угрозу себе и другим участникам дорожного движения и пообещали, что такого больше не повториться, — сообщает Владимир Савастьянов.

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