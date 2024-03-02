В Уфе нашли и наказали парочку устроившую «сексуальный дрифт»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Видеозапись с девушкой, которая сидит в открытом окне «Лады Приоры» пользователи соцсетей назвали «Сексуальным дрифтом». На ней видно, что автомобиль едет по набережной реки Белой, его водитель умышленно пускает авто в занос, а его пассажирка полностью высунулась из окна.
В ГИБДД посчитали такое вождение опасным, создающим аварийную ситуацию и разыскали водителя. Им оказался 29-летний житель столицы Башкирии. Молодого человека привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и неправильное расположение машины на проезжей части, штраф также придется выплатить и его пассажирке.
— Оба осознали, что создавали угрозу себе и другим участникам дорожного движения и пообещали, что такого больше не повториться, — сообщает Владимир Савастьянов.