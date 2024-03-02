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Жители Башкирии стали меньше умирать

В Башкирии замедлилось сокращение населения

2 марта 2024, 06:00

Жители Башкирии стали меньше умирать

2023 год ознаменовался тем, что увеличение количества умерших жителей региона над родившимися составило 12,03 тыс человек. Это на 4,5% меньше чем год назад, сообщает РБК Уфа со ссылкой на Росстат.

Меньше умирать стали не только в Башкортостане. Но и в 13 из 14 регионов Приволжского федерального округа и только в Мари Эл этот показатель увеличился на 0,8%.

По словам экспертов, в 2023 году в Башкирии родились 35,5 тыс человек, а умерло же 47,5 тыс жителей региона. Несмотря на уменьшение разницы между умершими и родившимися людьми рождаемость снизилась на 2,7%.

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Специалисты отмечают, что на этот показатель значительно влияет ухудшение социально-экономических показателей и проведения СВО в стране.

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