В Башкирии замедлилось сокращение населения

Жители Башкирии стали меньше умирать

2023 год ознаменовался тем, что увеличение количества умерших жителей региона над родившимися составило 12,03 тыс человек. Это на 4,5% меньше чем год назад, сообщает РБК Уфа со ссылкой на Росстат.