В Башкирии замедлилось сокращение населения

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Меньше умирать стали не только в Башкортостане. Но и в 13 из 14 регионов Приволжского федерального округа и только в Мари Эл этот показатель увеличился на 0,8%.
По словам экспертов, в 2023 году в Башкирии родились 35,5 тыс человек, а умерло же 47,5 тыс жителей региона. Несмотря на уменьшение разницы между умершими и родившимися людьми рождаемость снизилась на 2,7%.
Специалисты отмечают, что на этот показатель значительно влияет ухудшение социально-экономических показателей и проведения СВО в стране.