В Башкирии водитель российского авто погиб после столкновения с иномаркой

Рядом с деревней Ермекеево на заснеженной дороге столкнулись «ВАЗ» двенадцатой модели и внедорожник Renault Duster. Удар был такой силы, что от машин осталась только груда железа. К сожалении, водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда врачей. Очевидцы сообщают, что пытались оказать ему помощь, но не смогли. Водителя и двух его пассажиров осмотрели фельдешеры скорой помощи.