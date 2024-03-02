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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Водитель из Башкирии умер в ДТП с внедорожником

В Башкирии водитель российского авто погиб после столкновения с иномаркой

2 марта 2024, 10:05
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

Водитель из Башкирии умер в ДТП с внедорожником

В Ермекеевском районе республики сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия с погибшим в ДТП.

Рядом с деревней Ермекеево на заснеженной дороге столкнулись «ВАЗ» двенадцатой модели и внедорожник Renault Duster. Удар был такой силы, что от машин осталась только груда железа. К сожалении, водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда врачей. Очевидцы сообщают, что пытались оказать ему помощь, но не смогли. Водителя и двух его пассажиров осмотрели фельдешеры скорой помощи.

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На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии, у обоих водителей взяты пробы на алкоголь в крови.

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