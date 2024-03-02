Уфимцы останутся без концерта Инстасамки и Moneyken

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Любители творчества Инстасамки и Moneyken могут вернуть билеты через платформы, где они их приобретали.
Инстасамка — это творческий псевдоним популярной певицы Дарьи Затеевой, которая известна своими провокационными выходками. Общественники из организации «Отцы России» в конце 2022 года обратились с СК РФ с просьбой проверить тексты песен на возможную популяризацию алкоголя, наркотиков и насилия. После этого концерты Дарьи Затеевой начали отменять по всей стране.
Уже заявлен возврат билетов за несостоявшиеся выступления в таких городах как Казань, Челябинск, Пермь, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород.