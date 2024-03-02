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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Концерт Инстасамки и Moneyken в Уфе отменен

Уфимцы останутся без концерта Инстасамки и Moneyken

2 марта 2024, 07:27
Фото: 1MI

Концерт Инстасамки и Moneyken в Уфе отменен

Организаторы масштабного мероприятия сообщили в социальных сетях об его отмене. Они подчеркнули, что причиной не являются сами артисты или концертная площадка.

Любители творчества Инстасамки и Moneyken могут вернуть билеты через платформы, где они их приобретали.

Инстасамка — это творческий псевдоним популярной певицы Дарьи Затеевой, которая известна своими провокационными выходками. Общественники из организации «Отцы России» в конце 2022 года обратились с СК РФ с просьбой проверить тексты песен на возможную популяризацию алкоголя, наркотиков и насилия. После этого концерты Дарьи Затеевой начали отменять по всей стране.

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Уже заявлен возврат билетов за несостоявшиеся выступления в таких городах как Казань, Челябинск, Пермь, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород.

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