Уфимцы останутся без концерта Инстасамки и Moneyken

Инстасамка — это творческий псевдоним популярной певицы Дарьи Затеевой, которая известна своими провокационными выходками. Общественники из организации «Отцы России» в конце 2022 года обратились с СК РФ с просьбой проверить тексты песен на возможную популяризацию алкоголя, наркотиков и насилия. После этого концерты Дарьи Затеевой начали отменять по всей стране.