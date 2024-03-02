Мистика Уфы: топ неразгаданных загадок башкирской столицы

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Режиссерам и не снилось
Жители Башкирии приглашают посетить Уфу и убедиться, что таинственных и мистических мест здесь вдоволь. Хоть фильмы снимай, хоть книги пиши. К слову, психологи для разрядки даже рекомендуют порой не отказать себе в просмотре ужастика. Собственная жизнь после заключительных кадров триллера кажется более безоблачной и спокойной.
Музыкальная школа с секретом
…Уфа, центр города, музыкальная школа №1:казалось бы, что здесь может быть необычного, а тем более мистического? На самом деле это старинное здание будто навеки отпечатало судьбы живших ранее здесь людей: оно рассказывает о них, а иногда даже и показывает. Этот дом был построен во второй половине 19-го века и принадлежал известному в Уфе владельцу аптек — Гелярию Штехелю. Он жил с супругой Александрой и пятью детьми, которых с раннего детства обучали игре на фортепьяно — и это была первая музыка, которую услышали стены этого строения. К слову, особняк у семьи аптекаря был шикарен: помимо роскошных холлов и спален были предусмотрены конюшня и даже кинотеатр.
Но уже в наши дни мистической изюминкой в торте стали не изысканные комнаты, а подвал. Все как в фильмах ужасов!
В подвале особняка сохранился колодец, который, конечно, не настолько страшен как в известном всем поклонникам жанра «Звонке». Изначально в этом подвале разливали минеральную воду, и, как ходят легенды, она была целебной. Правда, нынешние работники школы не спешат проверять ее чудотворные свойства. После революции источник с минеральной водой закопали, а здание отдали под общежитие. И опять-таки, по правилам жанра, судьба владельцев особняка до сих пор неизвестна.
В 60-е годы в доме аптекаря открылась музыкальная школа. В наши дни, как уверяют местные жители, именно в той части дома, где находится колодец, наблюдаются разные загадочные явления. Работники сообщают, что видят святящиеся шары, хаотично парящие по комнатам и классам, а кому-то даже удавалось встречать силуэты людей в старинных нарядах.
Ночью камеры часто фиксируют движущиеся объекты, которые можно наблюдать даже у фасада: что-то похожее на крупные хлопья снега летней ночью. Или черные пятна в концертном зале на бежевом паркете, которых в действительности нет — и это не дефект съемки, ведь сгусток остается даже при включенном свете. А еще здесь время от времени слышат звуки клавиш фортепьяно — как гласят легенды, никто в это время в классах не занимается.
Главное привидение столицы Башкирии
Так же звуки прошлого звучат и в другом уфимском особняке, Мемориальном доме-музее писателя Сергея Аксакова. Говорят, что это главное приведение Башкирской столицы. В этом доме писатель провел свое детство. Здесь же работал, принимал гостей, а позже и умер его дед, помещик Николай Зубов. Молодой Аксаков безумно боялся увидеть ночью призрака деда. Все эти страхи он описывает в своей книге «Детские годы Багрова внука»: «Я так боялся этой комнаты, что проходя мимо нее зажмуривал глаза».
Однажды, гуляя во дворе дома, Сергей заметил в кабинете деда силуэт в белом одеянии, который безумно напугал его: мальчик закричал и упал в обморок. После реставрации в наши дни было вскрыто под слоем штукатурки то самое окно. Его накрепко заложили кирпичами, однако кто и зачем это сделал, неизвестно.
Городские легенды гласят, что появление старика наблюдают и сейчас.В вечернее время люди слышат стук палки, скрипы дверей и даже иногда встречают седовласого обросшего старика, спускающегося с лестницы. Сюда же самопроизвольное открытие дверей и внутренних окон, жуткий скрип старой древесины. Не верится? А может, стоит проверить и покараулить призрак у лестницы?
Граффити нерожденных детей?
Замыкает тройку мистических мест Уфы жуткое здание, расположенное на Юбилейной, 14а. Это место называют «Заброшенный абортный дом». На самом деле это бывший родильный дом, но судя по воспоминаниям современников, в советское время в ней делали массу нелегальных абортов. Здание навевает ужас: оно полуразрушено, со следами пожарищ. На стенах много граффити и фраз якобы нерожденных детей. Мистика или рукотворно созданный воспитательный момент? Решать вам. Ночами, как рассказывают местные жители, здесь слышат детский смех, перетекающий в плач, а из подвала, который неплохо сохранился, доносятся скрипы и стуки. В нем, по преданиям, и находилось самое жуткое место — морг. Посетители абортария испытывают необъяснимый страх еще только завидев его, внутри же наиболее восприимчивых людей постепенно охватывает паника и желание поскорее покинуть это место.
Смело можно сказать, что уфимский туризм в сфере потустороннего и порой кошмарящего может смело конкурировать с любым зарубежным хоррором. И если вы успели насладиться историческим центром, красотами города и вкусной башкирской едой, то можно при желании и пощекотать нервишки, посетив таинственные объекты Уфы.