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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Минтранс Башкирии подвел итоги года в регионе

Минтранс, в Башкирии за год отремонтировано 1400 км дорог и 20 мостов

2 марта 2024, 04:48
Фото: vk.com/Александр Клебанов

Минтранс Башкирии подвел итоги года в регионе

Руководитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов подвел итоги года.

По словам чиновника 2023 год в плане экономики был крайне сложным. Проблемы коснулись и дорожно-транспортной отрасли, но несмотря на них все запланированное удалось сделать. Было отремонтировано 1400 км дорог как регионального, так и муниципального значений, 20 мостов. Из сложных объектов — это транспортная развязка в Зинино, строительство улицы Былинная в Стерлитамаке и подъездной дороги к деревне Кузеево в Балтачевском районе республики.

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В наступившем году завершится строительство крупнейшего инфраструктурного проекта региона — Восточного выезда из, за ним следует «Южные ворота» Уфы и открытие движение по арочному мосту через Белую.

Также будет особое внимание уделено железной дороге, приобретению общественного транспорта и расширению географии полетов из уфимского аэропорта.

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