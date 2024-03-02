Минтранс, в Башкирии за год отремонтировано 1400 км дорог и 20 мостов

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
По словам чиновника 2023 год в плане экономики был крайне сложным. Проблемы коснулись и дорожно-транспортной отрасли, но несмотря на них все запланированное удалось сделать. Было отремонтировано 1400 км дорог как регионального, так и муниципального значений, 20 мостов. Из сложных объектов — это транспортная развязка в Зинино, строительство улицы Былинная в Стерлитамаке и подъездной дороги к деревне Кузеево в Балтачевском районе республики.
В наступившем году завершится строительство крупнейшего инфраструктурного проекта региона — Восточного выезда из, за ним следует «Южные ворота» Уфы и открытие движение по арочному мосту через Белую.
Также будет особое внимание уделено железной дороге, приобретению общественного транспорта и расширению географии полетов из уфимского аэропорта.