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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Уфе прошли похороны бойца служившего гранатометчиком

Гранатометчика из Уфы проводили в последний путь

2 марта 2024, 09:43
Фото: 1MI

В Уфе прошли похороны бойца служившего гранатометчиком

Глава Кировского района столицы Башкирии сообщил грустную новость.

Илвир Нурдавлятов рассказал в социальных сетях о похоронах бойца из Уфы, который служил гранатометчиком на СВО. Мужчина подписал контракт в 2023 году ушел добровольцев отстаивать интересы России на Украине. На территории Луганской республики он погиб во время выполнения задания командира.

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Чиновник выразил слова соболезнования семье, родным и близким погибшего, а также рассказал, что мужчина представлен к ордену Мужества посмертно.

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