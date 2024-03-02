Гранатометчика из Уфы проводили в последний путь

Илвир Нурдавлятов рассказал в социальных сетях о похоронах бойца из Уфы, который служил гранатометчиком на СВО. Мужчина подписал контракт в 2023 году ушел добровольцев отстаивать интересы России на Украине. На территории Луганской республики он погиб во время выполнения задания командира.