Гранатометчика из Уфы проводили в последний путь

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Илвир Нурдавлятов рассказал в социальных сетях о похоронах бойца из Уфы, который служил гранатометчиком на СВО. Мужчина подписал контракт в 2023 году ушел добровольцев отстаивать интересы России на Украине. На территории Луганской республики он погиб во время выполнения задания командира.
Чиновник выразил слова соболезнования семье, родным и близким погибшего, а также рассказал, что мужчина представлен к ордену Мужества посмертно.