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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Рассказываем о мероприятиях для жителей Уфы на 8 марта.

8 марта в Уфе, куда сходить

2 марта 2024, 05:11
Фото: mkset.ru

Рассказываем о мероприятиях для жителей Уфы на 8 марта.

Организаторы запланировали как концерты, так и различные спортивные флешмобы.

Начнем с концертов, 6 марта состоится «Весенний букет» в Городском Дворце Культуры и «Букет прекрасных поздравлений» в Детской филармонии Уфы, а 7 марта в Городском культурно-досуговом центре пройдет праздник «А в городе весна!»

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Перейдем к спорту. 2 марта в парке имени Мажита Гафури пройдут семейные старты. Организаторы обещают хорошее настроение и заряд бодрости для всей семьи. На площадке «ВДНХ-ЭКСПО» состоится турнир «Белая ладья», посвященный Международному женскому дню.

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