8 марта в Уфе, куда сходить

Начнем с концертов, 6 марта состоится «Весенний букет» в Городском Дворце Культуры и «Букет прекрасных поздравлений» в Детской филармонии Уфы, а 7 марта в Городском культурно-досуговом центре пройдет праздник «А в городе весна!»