8 марта в Уфе, куда сходить

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Начнем с концертов, 6 марта состоится «Весенний букет» в Городском Дворце Культуры и «Букет прекрасных поздравлений» в Детской филармонии Уфы, а 7 марта в Городском культурно-досуговом центре пройдет праздник «А в городе весна!»
Перейдем к спорту. 2 марта в парке имени Мажита Гафури пройдут семейные старты. Организаторы обещают хорошее настроение и заряд бодрости для всей семьи. На площадке «ВДНХ-ЭКСПО» состоится турнир «Белая ладья», посвященный Международному женскому дню.