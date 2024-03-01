В Уфе загорелась усадьба Поповых

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
По предварительной информации, никто не пострадал в результате возгорания. Пожар локализован, а открытое горение ликвидировано. На месте все еще работают сотрудники МЧС.
Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, в коридоре дома случилось сильное задымление. Огнеборцы вывели из «плена» восемь человек.
Пожар локализован на площади в 20 «квадратов» в 20:19. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Окончательные обстоятельства станут известны позже.
Объект, где случился пожар, является потенциальным памятником культурного наследия, построенным в конце XIX века. Он принадлежал дворянам Поповым. Один из них в 1860-1870-х годах возглавлял город.