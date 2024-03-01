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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Уфе загорелась усадьба Поповых

В Уфе загорелась усадьба Поповых

1 марта 2024, 15:59
Фото: МЧС по РБ
Жители Уфы переживали из-за черного дыма, который исходил от здания на улице Коммунистической. В Telegram-канале «Уфа с огоньком» очевидцы заявили, что горели помещения между первым и вторым этажами.

По предварительной информации, никто не пострадал в результате возгорания. Пожар локализован, а открытое горение ликвидировано. На месте все еще работают сотрудники МЧС.

Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, в коридоре дома случилось сильное задымление. Огнеборцы вывели из «плена» восемь человек.

Пожар локализован на площади в 20 «квадратов» в 20:19. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Окончательные обстоятельства станут известны позже.

Объект, где случился пожар, является потенциальным памятником культурного наследия, построенным в конце XIX века. Он принадлежал дворянам Поповым. Один из них в 1860-1870-х годах возглавлял город.

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#Происшествия#Уфа#Пожар#Памятник#МЧС#Марина Шорина
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