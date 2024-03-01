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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Деревня под Уфой может лишиться озера

В селе под Уфой засыпают лебединое озеро

1 марта 2024, 15:33
Фото: 1MI

Деревня под Уфой может лишиться озера

Жители деревни Новая Суровка Уфимского района заметили, что их озеро засыпают песком. Раньше к водоему прилетали лебеди. Об этом пишет портал «ЮТВ».

Сельчане поделились, что страдают они не из-за обмеления, а из-за неизвестных работ на территории населенного пункта. Спецтехнику на улице Янтарной замечают уже несколько дней.

По кадастровой карте, территория, где находится озеро, является частной собственностью. Использовать ее можно для садоводства и растениеводства. Жители деревни говорят, что засыпка водоема повлияет также на экологическую обстановку.

Администрация района в Башкирии пояснила, что еще в конце минувшего года на землях зафиксировали нарушения. Туда планируется выезд.

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#Башкортостан#Озеро#Окружающая среда#Уфимский район#Марина Шорина
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