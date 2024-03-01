В селе под Уфой засыпают лебединое озеро

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Сельчане поделились, что страдают они не из-за обмеления, а из-за неизвестных работ на территории населенного пункта. Спецтехнику на улице Янтарной замечают уже несколько дней.
По кадастровой карте, территория, где находится озеро, является частной собственностью. Использовать ее можно для садоводства и растениеводства. Жители деревни говорят, что засыпка водоема повлияет также на экологическую обстановку.
Администрация района в Башкирии пояснила, что еще в конце минувшего года на землях зафиксировали нарушения. Туда планируется выезд.