В Сбере подвели итоги работы за 15 лет

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:30
На днях банк подвел итоги за прошлый год. В 2023 году он получил рекордную чистую прибыль в размере свыше 1,5 трлн рублей, доказав свое лидерство не только в финансовой сфере, но и в экономике в целом, пишет aif.ru. Рентабельность капитала компании составила 25,3%.
По словам президента Сбербанка Германа Грефа, ни один банк в мире не смог подарить столько инноваций миру. К примеру, Сбер первым в Российской Федерации запустил нейросетевую модель GigaChat, способную общаться с пользователем, генерировать изображения и даже писать программный код. GigaChat пользуются уже свыше 2,6 миллиона человек.
За последние 15 лет Сбер успешно внедрил передовые решения, такие как цифровая ипотека, кредитный скоринг, биометрия и другие. Благодаря этому компания получила лидирующие позиции на рынке. Греф отметил, что Сбер смог увеличить свою долю на рынке кредитных карт с нуля до 50%. Доля Сбера на рынке эквайринга выросла с 23% в 2007 году до более 50% в 2023 году. Сбер является третьим по величине эквайрером в мире. Кроме того, за последние пятнадцать лет Сберу удалось увеличить долю на рынке ипотеки с 45% до 55,9%.
Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян отмечает, что прогресс Сбера за последние 10 — 15 лет невозможно переоценить. Сегодня он больше похож на транснациональную корпорацию, чем на обычный банк, всегда опережая конкурентов. Клиентская база Сбера превышает 100 млн клиентов, при этом банку удается обеспечить индивидуальный подход к каждому, отмечает эксперт.
По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, компания постоянно растет и развивается. При этом Сбербанк видит не просто клиента, а человека, и его сервисы и работа строятся на основе потребностей и предпочтений людей.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что Сбербанк проявляет хороший рост по ключевым направлениям, благодаря чему увеличиваются процентные и комиссионные доходы. Банк активно работает над снижением операционных расходов путем автоматизации бизнес-процессов и развития искусственного интеллекта.
По словам экономиста Андрея Бархоты, за последние десятилетия Сберу удалось осуществить беспрецедентную трансформацию. Банк активно применяет новейшие технологические решения, включая нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение. Это позволяет говорить о качественном прорыве и кардинальном прогрессе в отношении клиентской и сервисной модели.