В Сбере подвели итоги работы за 15 лет

За последние 15 лет Сбер успешно внедрил передовые решения, такие как цифровая ипотека, кредитный скоринг, биометрия и другие. Благодаря этому компания получила лидирующие позиции на рынке. Греф отметил, что Сбер смог увеличить свою долю на рынке кредитных карт с нуля до 50%. Доля Сбера на рынке эквайринга выросла с 23% в 2007 году до более 50% в 2023 году. Сбер является третьим по величине эквайрером в мире. Кроме того, за последние пятнадцать лет Сберу удалось увеличить долю на рынке ипотеки с 45% до 55,9%.