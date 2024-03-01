В Башкирии учительница стала инвалидом из-за упавшего плафона

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования травмирования учительницы Ляйсан Файзуллиной из Мелеуза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, несчастный случай произошел в 2017 году. Во время занятий в одной из школ города на педагога упала лампа. Женщина утверждает, что учителя и медсестра до последнего отказывались вызывать скорую. Вскоре педагог потеряла сознание, в результате из-за поздней диагностики серьезной травмы позвоночника женщину парадиховада
«Начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о принятом процессуальном решении», — гласит сообщение Следкома.