mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Башкирии учительница стала инвалидом из-за упавшего плафона

В Башкирии учительница стала инвалидом из-за упавшего плафона

1 марта 2024, 05:48
Фото: PxHere

В Башкирии учительница стала инвалидом из-за упавшего плафона

Бастрыкин взял на контроль расследование тяжелого травмирования учительницы из Мелеуза на рабочем месте

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования травмирования учительницы Ляйсан Файзуллиной из Мелеуза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, несчастный случай произошел в 2017 году. Во время занятий в одной из школ города на педагога упала лампа. Женщина утверждает, что учителя и медсестра до последнего отказывались вызывать скорую. Вскоре педагог потеряла сознание, в результате из-за поздней диагностики серьезной травмы позвоночника женщину парадиховада

За «драку» учениц школа в Башкирии может заплатить 100 тысяч рублей
Узнать подробнее

«Начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о принятом процессуальном решении», — гласит сообщение Следкома.

Читайте также:
По всей Башкирии олипиадников меньше, чем в одной казанской школеЗакрытую школу в Уфе отремонтируют за полмиллиарда рублейВ башкирской школе плитка обрушилась на голову ученицы
Подпишитесь
5 идей для романтичного свидания на 8 марта в Уфе
Сегодня, 05:18
Таксист из Башкирии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей
Сегодня, 07:06
Видео. В Уфе на набережной реки Белой сняли «сексуальный дрифт»
Сегодня, 06:35
В Башкирии сильно подорожали овощи
Сегодня, 04:30
Умер актер из Башкирии, озвучивавший Мишутку из «Спокойной ночи, малыши!»
Сегодня, 05:08