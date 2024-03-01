В Башкирии учительница стала инвалидом из-за упавшего плафона

Напомним, несчастный случай произошел в 2017 году. Во время занятий в одной из школ города на педагога упала лампа. Женщина утверждает, что учителя и медсестра до последнего отказывались вызывать скорую. Вскоре педагог потеряла сознание, в результате из-за поздней диагностики серьезной травмы позвоночника женщину парадиховада