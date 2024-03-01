В Башкирии сильно подорожали овощи

По данным статистического ведомства, в республике подорожали некоторые овощи. Так, цены на столовую свеклу поднялись на 6,57% (до 37,98 руб.), помидоры подорожали на 3,35% (236,09 руб.), а белокачанная капуста выросла в цене на 2,88% (37,29 руб.). Кроме того, поднялась стоимость моркови и овощных консервов для детского питания на 2,52% и 2,09% соответственно (36,85 руб. и 585,71 руб.).