В Башкирии сильно подорожали овощи

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Башстат опубликовал исследование о динамике средних потребительских цен в регионе за последнюю неделю.
По данным статистического ведомства, в республике подорожали некоторые овощи. Так, цены на столовую свеклу поднялись на 6,57% (до 37,98 руб.), помидоры подорожали на 3,35% (236,09 руб.), а белокачанная капуста выросла в цене на 2,88% (37,29 руб.). Кроме того, поднялась стоимость моркови и овощных консервов для детского питания на 2,52% и 2,09% соответственно (36,85 руб. и 585,71 руб.).
При этом эксперты зафиксировали снижение цен на другие продукты. Так, огурцы упали в стоимости на 2,05% (248,20 руб.), а макаронные изделия из муки высшего сорта — на 1,20% (75,74 руб.).