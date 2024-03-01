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Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

В Башкирии сильно подорожали овощи

В Башкирии сильно подорожали овощи

1 марта 2024, 04:30
Фото: FreePik

В Башкирии сильно подорожали овощи

В магазинах республики выросли цены на свеклу, помидоры, капусту и морковь.

Башстат опубликовал исследование о динамике средних потребительских цен в регионе за последнюю неделю.

По данным статистического ведомства, в республике подорожали некоторые овощи. Так, цены на столовую свеклу поднялись на 6,57% (до 37,98 руб.), помидоры подорожали на 3,35% (236,09 руб.), а белокачанная капуста выросла в цене на 2,88% (37,29 руб.). Кроме того, поднялась стоимость моркови и овощных консервов для детского питания на 2,52% и 2,09% соответственно (36,85 руб. и 585,71 руб.).

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При этом эксперты зафиксировали снижение цен на другие продукты. Так, огурцы упали в стоимости на 2,05% (248,20 руб.), а макаронные изделия из муки высшего сорта — на 1,20% (75,74 руб.).

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