В Башкирии разбираются в обстоятельствах гибели музыканта

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Следователи выясняются обстоятельств смерти юноши, который умер в селе Акъяр. В социальных сетях настаивали, что причиной гибели стало жестокое избиение, но пока информация не подтвердилась.
«Башинформ» указало, что у мужчины были серьезные проблемы с печенью. Он якобы злоупотреблял алкоголем и страдал из-за травм, полученных после ДТП.
Поводом для сомнений стал долг музыканта перед знакомой. Отец девушки хотел «истребовать» деньги, из-за чего мужчины поссорились. Усопшего якобы несколько раз ударили по лицу, но серьезных повреждений в тот момент он не получил.
После конфликта музыкант ушел домой. Однак на утро его состояние ухудшилось. Так он добрался до больницы, где вскоре и умер.