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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Башкирии разбираются в обстоятельствах гибели музыканта

В Башкирии разбираются в обстоятельствах гибели музыканта

1 марта 2024, 14:58
Фото: 1MI
В Хайбуллинском районе на больничной койке умер музыкант. Молодого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение, когда у него из горла пошла кровь.

Следователи выясняются обстоятельств смерти юноши, который умер в селе Акъяр. В социальных сетях настаивали, что причиной гибели стало жестокое избиение, но пока информация не подтвердилась.

«Башинформ» указало, что у мужчины были серьезные проблемы с печенью. Он якобы злоупотреблял алкоголем и страдал из-за травм, полученных после ДТП.

Поводом для сомнений стал долг музыканта перед знакомой. Отец девушки хотел «истребовать» деньги, из-за чего мужчины поссорились. Усопшего якобы несколько раз ударили по лицу, но серьезных повреждений в тот момент он не получил.

После конфликта музыкант ушел домой. Однак на утро его состояние ухудшилось. Так он добрался до больницы, где вскоре и умер.

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#Общество#Башкортостан#Смерть#Хайбуллинский район#Марина Шорина
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