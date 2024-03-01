Уфимский школьник порезал ногу в снегу, который не убирали всю зиму

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Инцидент случился с 12-летним мальчиком в Сипайлово. Огромные сугробы стали причиной травмирования ребенка — он упал на снег, под которым лежала оконная рама. Несовершеннолетний серьезно поранил ногу, а осколок застрял там.
Родители сразу же повезли мальчика в травмпункт, где сделали рентген. Медики зафиксировали осколок внутри и направили в больницу №17, где школьнику сделали операцию.
По словам взрослой, двор домов №2 и №2/10 ни разу не убирали. Жители просили и жаловались управляющей компании, но в ответ лишь получали отписки о переносе сроков работ.
Сама обслуживающая организация заявила, что из-за поломки техники работы были невозможны. Очистка перенесена на срок не раньше 4 марта.