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Published Сегодня, 16:23

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Updated Сегодня, 16:25

Уфимский школьник порезал ногу в снегу, который не убирали всю зиму

Уфимский школьник порезал ногу в снегу, который не убирали всю зиму

1 марта 2024, 16:23
Фото: 1MI
Школьник в Уфе поранил ногу, когда упал во дворе дома по улице Жукова. Родители винят во всем нечищенные территории города — у них снег якобы не убирали ни разу за всю зиму. Об этом стало известно порталу «ЮТВ».

Инцидент случился с 12-летним мальчиком в Сипайлово. Огромные сугробы стали причиной травмирования ребенка — он упал на снег, под которым лежала оконная рама. Несовершеннолетний серьезно поранил ногу, а осколок застрял там.

Родители сразу же повезли мальчика в травмпункт, где сделали рентген. Медики зафиксировали осколок внутри и направили в больницу №17, где школьнику сделали операцию.

По словам взрослой, двор домов №2 и №2/10 ни разу не убирали. Жители просили и жаловались управляющей компании, но в ответ лишь получали отписки о переносе сроков работ.

Сама обслуживающая организация заявила, что из-за поломки техники работы были невозможны. Очистка перенесена на срок не раньше 4 марта.

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