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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Полиция взяла на контроль инцидент с дракой на стоянке в Уфе

Полиция начала проверку по факту драки мажора с охранником в Уфе

1 марта 2024, 08:37
Фото: 1MI

Полиция взяла на контроль инцидент с дракой на стоянке в Уфе

Проверку поручили провести отделу полиции №10 на Владивостокской.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на охранника в парковке «Умного дома» в Зелёной роще. Об этом сообщил в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Напомним, сегодня в соцсетях появились кадры того, как посетитель парковки пытается пройти через автомобильный шлагбаум. Ему попытался помешать охранник, указавший путь обхода через калитку в паркинг. Недовольный мужчина начал перепалку, перешёл на оскорбления охранника. В результате завязалась драка.

Мажор из Уфы сначала оскорбил охранника, затем полез на него с кулаками
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Редакция Mkset.ru обратилась за информацией об эпизоде к дежурному сотруднику пресс-службы МВД. Спустя некоторое время нас проинформировали, что сообщение зарегистрировано в Отделе полиции №10 по городу Уфе (ул. Владивостокская, д. 4/3).

— В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Издание будет следить за развитием событий.

#Общество#Происшествия#Уфа#Полиция#Мвд#Новости Башкирии#Драка#Идэль Гумеров#Неравенство
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