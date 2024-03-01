Полиция начала проверку по факту драки мажора с охранником в Уфе

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на охранника в парковке «Умного дома» в Зелёной роще. Об этом сообщил в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
Напомним, сегодня в соцсетях появились кадры того, как посетитель парковки пытается пройти через автомобильный шлагбаум. Ему попытался помешать охранник, указавший путь обхода через калитку в паркинг. Недовольный мужчина начал перепалку, перешёл на оскорбления охранника. В результате завязалась драка.
Редакция Mkset.ru обратилась за информацией об эпизоде к дежурному сотруднику пресс-службы МВД. Спустя некоторое время нас проинформировали, что сообщение зарегистрировано в Отделе полиции №10 по городу Уфе (ул. Владивостокская, д. 4/3).
— В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Издание будет следить за развитием событий.