Полиция начала проверку по факту драки мажора с охранником в Уфе

Напомним, сегодня в соцсетях появились кадры того, как посетитель парковки пытается пройти через автомобильный шлагбаум. Ему попытался помешать охранник, указавший путь обхода через калитку в паркинг. Недовольный мужчина начал перепалку, перешёл на оскорбления охранника. В результате завязалась драка.