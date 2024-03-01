Обращение Фатхуллы Исхакова, проблемы транспорта в Уфе и сорванный эфир Путина

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Пенсионер Фатхулла Исхаков обратился к общественности и СМИ с просьбой помочь ему добиться справедливости. Происходящий процесс, в котором он требует компенсировать деньгами 13 лет потраченной жизни, мужчина называет издевательством со стороны государства. Впрочем, когда вместо заявленных 450 млн тебе выписывают 31,6 млн, а затем и вовсе 2 млн рублей, сложно подобрать иные описания для действий властей.
На начальника автоколонны Уфимского автотранспортного предприятия №1 (филиал «Башавтотранса») завели 11 уголовных дел из-за взяток. В течение 5 лет менеджер брал с водителей деньги за благоприятный для них график.
Завод в Ишимбае попал под австралийские санкции. Предприятие «Витязь», специализирующееся на выпуске вездеходов, оказалось в одном списке с Тиной Канделаки и Филиппом Киркоровым. Завод заключал контракты с ПАО «Россети», АО «Транснефть», министерством обороны и другими контрагентами.
В Уфе не получилась трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию. Прямой эфир должен был вестись в кинотеатрах, однако за пару минут до начала в кинозалы нагрянули полиция и спасатели. Впрочем, посмотреть на это зрелище посреди рабочего дня пришло всего несколько человек. В послании Путин грозился ядерными силами и обещал продлить семейную ипотеку.
Зато более 1200 человек приняли участие в опросе Mkset.ru о способах решения транспортной проблемы в Уфе. Инициативные граждане считают, что самый простой и верный способ — заставить чиновников пользоваться автобусами, а не личным или служебным авто. Впрочем, никаких иллюзий граждане не испытывают, считает эксперт — люди знают, что управленцы не пересядут со своих машин. Но как оценка качества вариант, выбранный людьми, выглядит весьма объективно.