Обращение Фатхуллы Исхакова, проблемы транспорта в Уфе и сорванный эфир Путина

Зато более 1200 человек приняли участие в опросе Mkset.ru о способах решения транспортной проблемы в Уфе. Инициативные граждане считают, что самый простой и верный способ — заставить чиновников пользоваться автобусами, а не личным или служебным авто. Впрочем, никаких иллюзий граждане не испытывают, считает эксперт — люди знают, что управленцы не пересядут со своих машин. Но как оценка качества вариант, выбранный людьми, выглядит весьма объективно.