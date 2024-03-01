Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Он отметил, что в 2023 году в некоторых лаосских школах был запущен проект по популяризации русского языка в образовательном процессе. Об этом пишет RT.
Радьков пояснил, что в настоящее время русский язык преподают вчерашние студенты Томского госуниверситета. По его словам, в планах — увеличение количества школ, где обучение будет проводиться на русском языке.
Он также отметил, что учебники переданные в дар, помогут ребятам из Лаоса ближе познакомиться с российской культурой.
Радьков добавил, что, в рамках правительственной квоты, двенадцать бакалавров кафедры русского языка университета Лаоса отправятся на обучение в магистратуру Санкт-петербургского вуза. По окончании обучения они смогут работать учителями не только в столице Лаоса, но и в других крупных населенных пунктах республики.