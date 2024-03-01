Лаос решил увеличить число «русских классов»

Радьков добавил, что, в рамках правительственной квоты, двенадцать бакалавров кафедры русского языка университета Лаоса отправятся на обучение в магистратуру Санкт-петербургского вуза. По окончании обучения они смогут работать учителями не только в столице Лаоса, но и в других крупных населенных пунктах республики.