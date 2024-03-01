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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Лаос решил увеличить число «русских классов»

Лаос решил увеличить число «русских классов»

1 марта 2024, 17:07
В пятницу, 1 марта, в Лаосе в торжественной обстановке прошла передача книг и произведений литературы библиотекам школ с предметом русский язык — в них он преподается в качестве иностранного. Подробности рассказал Александр Радьков, который возглавляет Русский дом в Лаосе.

Он отметил, что в 2023 году в некоторых лаосских школах был запущен проект по популяризации русского языка в образовательном процессе. Об этом пишет RT.

Радьков пояснил, что в настоящее время русский язык преподают вчерашние студенты Томского госуниверситета. По его словам, в планах — увеличение количества школ, где обучение будет проводиться на русском языке.

Он также отметил, что учебники переданные в дар, помогут ребятам из Лаоса ближе познакомиться с российской культурой.

Радьков добавил, что, в рамках правительственной квоты, двенадцать бакалавров кафедры русского языка университета Лаоса отправятся на обучение в магистратуру Санкт-петербургского вуза. По окончании обучения они смогут работать учителями не только в столице Лаоса, но и в других крупных населенных пунктах республики.

#Общество
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