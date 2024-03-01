Как копить деньги правильно: 5 правил

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Как сообщает newia.ru, практически у всех есть регулярные ежемесячные платежи за квартиру, телефон, кредит. Совершать их сразу необходимо для того, чтобы потом не столкнуться с ситуацией, когда подошел срок очередного взноса, а денег уже нет. Пусть на это уйдет большая часть зарплаты, но на душе будет спокойнее.
Самый удобный способ — завести копилку, реальную или виртуальную. Первый вариант знаком всем. Под вторым вариантом может пониматься накопительный счет в банке с разными условиями. В некоторых банках можно самостоятельно откладывать средства или настроить автопополнение виртуальной копилки. Идеальный вариант — откладывать от 10 до 15% от заработка.
Если внезапно в магазине вам понравилась какая-то вещь, которую вы сразу же захотели приобрести, — остановитесь, выдохните, дайте себе время, чтобы подумать. День, а лучше два. Если и на следующий день все еще хочется приобрести эту вещь — покупайте. Но на практике за это время вы, скорее всего, передумаете.
Записывайте каждую покупку в тетрадь или файл на компьютере. Так будет лучше затем понять, на что были потрачены средства.
Ежедневно люди тратят вроде бы небольшие суммы на покупку сигарет, алкоголя, походы в кафе, а в итоге за месяц набегает вполне приличная сумма.