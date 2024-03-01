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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Как копить деньги правильно: 5 правил

Как копить деньги правильно: 5 правил

1 марта 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney
Каждый когда-то жалел о спонтанной покупке и о том, что на самом деле приобретенная вещь не так уж и нужна, а на действительно необходимую средств уже нет. Так как же перестать совершать незапланированные покупки и сохранить средства?

Совершайте ежемесячные платежи своевременно

 

Как сообщает newia.ru, практически у всех есть регулярные ежемесячные платежи за квартиру, телефон, кредит. Совершать их сразу необходимо для того, чтобы потом не столкнуться с ситуацией, когда подошел срок очередного взноса, а денег уже нет. Пусть на это уйдет большая часть зарплаты, но на душе будет спокойнее.

 

Копите деньги

 

Самый удобный способ — завести копилку, реальную или виртуальную. Первый вариант знаком всем. Под вторым вариантом может пониматься накопительный счет в банке с разными условиями. В некоторых банках можно самостоятельно откладывать средства или настроить автопополнение виртуальной копилки. Идеальный вариант — откладывать от 10 до 15% от заработка.

 

Подумайте еще раз перед покупкой

 

Если внезапно в магазине вам понравилась какая-то вещь, которую вы сразу же захотели приобрести, — остановитесь, выдохните, дайте себе время, чтобы подумать. День, а лучше два. Если и на следующий день все еще хочется приобрести эту вещь — покупайте. Но на практике за это время вы, скорее всего, передумаете.

 

Заведите домашнюю бухгалтерию

 

Записывайте каждую покупку в тетрадь или файл на компьютере. Так будет лучше затем понять, на что были потрачены средства.

 

Откажитесь от дорогих привычек

 

Ежедневно люди тратят вроде бы небольшие суммы на покупку сигарет, алкоголя, походы в кафе, а в итоге за месяц набегает вполне приличная сумма.

#Общество
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