Как копить деньги правильно: 5 правил

Если внезапно в магазине вам понравилась какая-то вещь, которую вы сразу же захотели приобрести, — остановитесь, выдохните, дайте себе время, чтобы подумать. День, а лучше два. Если и на следующий день все еще хочется приобрести эту вещь — покупайте. Но на практике за это время вы, скорее всего, передумаете.