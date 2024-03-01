ФСБ в Башкирии раскрыла группу, похищавшую людей

Из материалов дела следует, что в республике действовала преступная группа, которую возглавлял уроженец села Кызыл — Покун Карачаево-Черкесской Республики. Помогали ему два жителя города Благовещенск из Башкирии. В конце лета 2023 года подозреваемые вышли на знакомого одного из них и решили его похитить. Они увезли его в гаражи, где избили монтировкой и битой, а потом, угрожая пистолетом, потребовали у мужчины 500 тысяч рублей. Потерпевший согласился выдать им требуемые деньги. После этого группировка таким же образом поступила с еще одним жителем Благовещенска, но сумма значительно выросла. С него уже потребовали 1,5 млн рублей.