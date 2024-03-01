5 идей для романтичного свидания на 8 марта в Уфе

Легкие и незамысловатые спортивные состязания — тоже интересный вариант для совместного времяпрепровождения. Речь не о шахматах или спортивной ходьбе — это, пожалуй, не так празднично, но, например, о боулинге. Во-первых, это увлекательное развлечение, а во-вторых — умеренные физические нагрузки, которые особенно уместны для тех, кто большую часть времени проводит в офисном кресле (мы или не мы?). Раскидывание шаров по паркетной дорожке в определенном направлении — занятие, одинаково интересное и взрослым, и детям, так что прогадать тут сложно.