5 идей для романтичного свидания на 8 марта в Уфе

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Mkset подобрал пять вариантов для свидания в Международный женский день — хотите вы удивить свою вторую половинку или просто ее порадовать, в этом списке есть варианты на любой вкус.
Самый простой и самый демократичный вариант для свидания — сходить вместе в кино. Посмотреть на увлекательное зрелище и вдоволь о нем поболтать с любимым человеком — что может быть доступнее? Как говорится, выбирайте куда смотреть — на свою спутницу или на экран, и наслаждайтесь! Ну, а мягкий кинотеатр в городе вам в этом поможет.
Накануне праздника в прокат выйдет «Онегин» Сарика Андреасяна, несколько романтических комедий и остросюжетных историй. Прокатные сетки в России традиционно обновляются в четверг, так что наиболее полное расписание кинопоказов в Уфе вы узнаете как раз накануне праздника. Запаситесь попкорном — и устраивайтесь поудобнее!
Одним из самых теплых — во всех смыслах — подарков может стать совместный поход в аквапарк. Здесь круглый год лето и можно отдохнуть от зимы, поплавать в бассейнах и покататься на водных горках.
Если придете в Международный женский день аквапарк подарит вам фото на память. 8 марта сотрудники фотостудии будут снимать гостей в аквазоне. Распечатанную фотографию можно будет забрать в качестве сувенира, сохранив теплые воспоминания об отдыхе.
Кроме того, если вы решите пойти в аквапарк всей семьей, то до 22 марта действует акция: три входных билета продаются по цене двух. Это возможно при определенных условиях, поэтому перед покупкой билетов уточните актуальную информацию на сайте или по телефону.
Легкие и незамысловатые спортивные состязания — тоже интересный вариант для совместного времяпрепровождения. Речь не о шахматах или спортивной ходьбе — это, пожалуй, не так празднично, но, например, о боулинге. Во-первых, это увлекательное развлечение, а во-вторых — умеренные физические нагрузки, которые особенно уместны для тех, кто большую часть времени проводит в офисном кресле (мы или не мы?). Раскидывание шаров по паркетной дорожке в определенном направлении — занятие, одинаково интересное и взрослым, и детям, так что прогадать тут сложно.
Боулингов в Уфе не так уж и много, самый яркий пример находится в КРК «Мегаполис» — много дорожек, всегда есть свободные места и да, там можно есть прямо во время игры.
Почему люди не летают как птицы — вопрос риторический лишь отчасти. Любители экстремального отдыха любят прыгать с парашютом, но для более широкой аудитории есть другая возможность ощутить себя в свободном полете, даже крыльями махать не придется. Открытая зимой в Уфе аэротруба дает возможность полетать — буквально, причем страшно не будет, потому что процесс контролируется инструкторами. Само устройство аэротрубы позволяет принимать здесь и тяжелых взрослых, и легких детей, причем без особой физической подготовки в принципе.
К слову, профи говорят, что ощущения от парения в аэротрубе очень похожи на те, которые испытывает парашютист, находясь в свободном падении.
Если вы любите потанцевать, то совместная вылазка в клуб вам придется как нельзя кстати — это помогает стряхнуть деловые будни и выгулять замечательные вечерние наряды, которые у вашей второй половинки наверняка есть (а если нет, то вы еще и шопинг-тур устроите, это двойное попадание). Приходите с друзьями или без друзей — независимо от наличия шумной компании, это веселье добавит огоньков в вашу совместную историю.
Самый танцевальный бар в Уфе — это meet.point. Кажется, там не танцуют только на потолке, а 8 марта посетительниц этого заведения и вовсе ожидает креативная шоу-программа (18+). Словом, вытаскивайте свой лучший прикид и зовите свою вторую половинку навстречу приключениям.