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Published Сегодня, 09:29

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В Башкирии задержали троих диверсантов и одного подростка

16-летний подросток оказался причастен к диверсиям на железной дороге в Башкирии

1 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI

В Башкирии задержали троих диверсантов и одного подростка

Молодых жителей Башкирии обвиняют по серьезной статье. Это поджог, направленный на разрушение транспортно инфраструктуры, который к тому же повлек серьезный имущественный ущерб.

По версии следствия, в начале марта 2023 года обвиняемые приехали на железнодорожные пути перегона «Карламан-Приуралье» в Кармаскалинском районе. Прикрываясь капюшонами, они вылили в закрытый релейный шкаф горючую жидкость и подожгли. Критически важное оборудование для железной дороги выгорело полностью. В этот же день молодые люди пытались поджечь еще один такой шкаф на территории Уфы, но у них не получилось. Сотрудники РЖД вовремя заметили огонь и потушили его.

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«В ходе следствия установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, обвиняемые получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое частично было переведено только одному из фигурантов», — уточнили в ведомстве.

Ущерб оценили 350 тысяч рублей. В ходе следствия частично он был возмещен. Имущество поджигателей арестовали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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