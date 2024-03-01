16-летний подросток оказался причастен к диверсиям на железной дороге в Башкирии

По версии следствия, в начале марта 2023 года обвиняемые приехали на железнодорожные пути перегона «Карламан-Приуралье» в Кармаскалинском районе. Прикрываясь капюшонами, они вылили в закрытый релейный шкаф горючую жидкость и подожгли. Критически важное оборудование для железной дороги выгорело полностью. В этот же день молодые люди пытались поджечь еще один такой шкаф на территории Уфы, но у них не получилось. Сотрудники РЖД вовремя заметили огонь и потушили его.