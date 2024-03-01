16-летний подросток оказался причастен к диверсиям на железной дороге в Башкирии

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По версии следствия, в начале марта 2023 года обвиняемые приехали на железнодорожные пути перегона «Карламан-Приуралье» в Кармаскалинском районе. Прикрываясь капюшонами, они вылили в закрытый релейный шкаф горючую жидкость и подожгли. Критически важное оборудование для железной дороги выгорело полностью. В этот же день молодые люди пытались поджечь еще один такой шкаф на территории Уфы, но у них не получилось. Сотрудники РЖД вовремя заметили огонь и потушили его.
«В ходе следствия установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, обвиняемые получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое частично было переведено только одному из фигурантов», — уточнили в ведомстве.
Ущерб оценили 350 тысяч рублей. В ходе следствия частично он был возмещен. Имущество поджигателей арестовали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.